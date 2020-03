App Dona Rosa vai oferecer serviço de limpeza de roupa a profissionais de saúde

No contexto da pandemia de covid-19, a aplicação portuguesa quer dar uma ajuda a aliviar os profissionais de saúde de uma tarefa doméstica: o tratamento da roupa. Assim, a Dona Rosa vai disponibilizar de forma gratuita o serviço de limpeza de roupa a profissionais de saúde que estejam na área de abrangência do serviço.

“Neste momento tão difícil é nosso dever cívico ajudar quem mais nos ajuda. Esta foi a forma de podermos agradecer a todos os que, diariamente enfrentam esta situação, pelo esforço demonstrado e que deposita em nós uma grande esperança por melhores dias”, afirmam Tomás Noronha e Rodrigo Ruiz, fundadores da empresa, através de comunicado.

A empresa irá assegurar uma janela exclusiva de recolhas e entregas de roupa para estes profissionais, que estará disponível todos os dias, entre as 19 e as 20 horas.

Os interessados neste serviço podem enviar um email para a empresa (geral@appdonarosa.com) ou uma mensagem no WhatsApp, através do número 938 693 83. É necessário validar a cédula profissional para ter acesso a este serviço, que está disponível em Lisboa (do Restelo ao Parque das Nações) e em Algés.

A app Dona Rosa permite agenda a recolha e entrega de roupa, assegurando serviços de limpeza, engomadoria e também limpeza a seco.