App "Pingo Doce" com imagem renovada

Mais próxima do consumidor e de acordo com as novas cores e design da marca. É assim que está a renovada app Pingo Doce, que agora oferece aos seus clientes a possibilidade de ter um cartão de fidelização digital, através do qual poderão usufruir de descontos em produtos específicos, explica André Gil, o CEIO da Bliss Applications, que levou a cabo esta renovação.

Ao todo, esta nova imagem da app e as melhoria das suas funcionalidades, contou com mais de 40 pessoas - desde designers a engenheiros e equipa de gestão - que uniram esforços para conseguirem dar aos clientes Pingo Doce vantagens e benefícios à sua medida. Ou, como explica a Bliss em comunicado, de acordo com o que mais compram e em que mais poupam.

"Ajudámos a consolidar uma experiência mais próxima do consumidor com vantagens exclusivas e recomendações personalizadas para os seus produtos favoritos, apoiadas em análise de dados de consumo, onde os clientes podem fazer uma lista de compras colaborativa que permite comprar na loja online consultando os folhetos da sua loja favorita e as melhores ofertas que poderão lá encontrar" detalha André Gil.

O objetivo desta colaboração entre a empresa de desenvolvimento de produtos digitais do WYgroup e o Pingo Doce é agora a continuação do desenvolvimento da aplicação, que agora surge sob o conceito "O Meu Pingo Doce", por forma a melhorar a experiência de compra do cliente, ao entregar produtos de alta que criam experiências digitais únicas ao consumidor, declara a Bliss.