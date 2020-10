App Stayaway Covid © DR

Com o anúncio do Governo que vai propor que a app de rastreio portuguesa, Stayaway Covid, seja obrigatória nas empresas e escolas surgem desde já uma série de questões sobre a viabilidade dessa medida, que ainda terá de ser aprovada pela Assembleia da República.

Desde logo, o assunto gera controvérsia entre os constitucionalistas, mas a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) manifesta agora reservas.

A CNPD, que aprovou há uns meses a app Stayaway Covid com algumas reservas, indica desde logo que "impor por lei a utilização da app, seja em que contexto for, suscita graves questões relativas à privacidade dos cidadãos". O motivo? "Por lhes tirar a possibilidade de escolhar, de não ceder o controlo da localização de movimentos a terceiras, sejam estes empresas multinacionais fora da jurisdição nacional ou do Estado".

Há ainda a questão europeia. Não há nenhum país europeu com obrigatoriedade de uso das suas apps de rastreio e essa é uma das diferenças da Europa para países asiáticos como Singapura, Taiwan ou Coreia do Sul.

Além do mais, a app não está disponível em todos os smartphones Android e iOS, já que requer que tenham versões recentes do sistema operativo em iOS é a versão 14, que servir até aos iPhone 6S de 2015 e em Android é a versão 6.0 Marshmallow (ou superior), lançada em 2015. Sendo assim, como pode ser obrigatório algo que requer que os trabalhadores e alunos tenham telemóveis em média com um máximo de cinco anos (dependendo do modelo pode ser menos).

O anúncio desta tarde de António Costa revelou que será apresentada com caráter de urgência uma proposta de lei para tornar obrigatório o uso de máscara na via pública e o recurso à aplicação StayAway Covid "em contexto laboral, académico, nas forças armadas e de segurança e na administração pública em geral" .

Do lado legal, constitucionalistas ouvidos pelo DN dividem-se. Há quem ache inconstitucional, há quem ache que, por um lado, é mas, por outro, não é, e há também quem pense que é constitucional, sem dúvidas.

Jorge Reis Novais, professor, argumenta que é inconstitucional impor com força de lei o uso de uma aplicação num telemóvel quando ao mesmo tempo não é de modo algum obrigatório o uso de telemóvel ou o uso do tipo de telemóveis que podem acolher essa aplicação (smartphones). "Nem toda a gente tem telemóvel ou esse tipo de telemóvel, não vejo como isso se possa impor", afirma.

No entanto, a questão da inconstitucionalidade não se coloca no plano da preservação (ou não) da privacidade. "Tanto quanto se conhece da aplicação, não há invasão da privacidade", afirma o constitucionalista.

A app é insegura?

"Um dos motivos pelos quais é difícil de perceber a eficácia da app é precisamente o facto de recolher poucos dados e serem todos anónimos", indicava-nos em agosto Rui Oliveira, do INESC TEC, que criou a app num trabalho integrado num consórcio europeu que teve como orçamento.

A CNPD desde início manifestou reservas porque na base da app está um sistema que pertence à Apple e Google chamado GAEN. Na visão da entidade liderada por Filipa Calvão, as duas gigantes tecnológicas detêm o controlo do sistema e podem mudar as regras do jogo a qualquer momento, mas Rui Oliveira contrapõe que isso acontece com tudo aquilo que se usa em smartphones Android e iOS, que é na prática o mercado por completo.

Como funciona?

A Stayaway Covid, com nome inglês "para poder ser para portugueses, turistas e integrar-se melhor em possível colaboração europeia", pretende integrar-se num esforço europeu contra a covid. Para funcionar requer o Bluetooth ligado e que os infetados coloquem o código que recebem do SNS na app (têm 24h para o fazer).

O sistema, após a colocação do código por parte da pessoa infetada, envia automaticamente alertas às pessoas (aos seus telemóveis) que nos últimos 14 dias tenham estado a menos de dois metros de distância e mais de 15 minutos na proximidade dessa pessoa. O alerta não significa que contágio, mas sim que se deve ligar para a linha Saúde 24 a indicar que houve o aviso e procurar manter o distanciamento social nos dias seguintes.

poderão ter estado a menos de dois metros de distância durante mais de 15 minutos nas últimas 48 horas, no caso português, e nos últimos sete dias no caso espanhol. Ambas as apps são voluntárias e recorrem ao sistema Bluetooth - e não a georeferenciação, para reduzir os dados pessoais e de localização amealhados dos aparelhos - para comunicar com outros telemóveis que têm a app instalada.

Os dados anónimos usados ficam armazenados no telefone do utilizador durante 14 dias e são depois destruídos. A entidade encarregue da gestão dos dados pessoais dos utilizadores que descarregam a app é o Ministério da Saúde, que garante que não são registados nomes ou localizações dos utilizadores.

Já em agosto Rui Oliveira, do INESC TEC, dizia-nos que se trata de "uma ferramenta simples, anónima, para o bem de todos que deve ser usada". O objetivo "é o de ser mais uma ferramenta na luta contra a pandemia para agora, mas acima de tudo para o futuro próximo".

O que se passa noutros países

A Austrália um dos países com maior taxa de adopção no mundo, perto do 30% - Singapura, China ou Coreia do Sul usam mais dados pessoais e georeferenciação e não têm divulgados os números oficiais. A app australiana pede, ainda assim, mais dados do que as europeias (telefone, idade, código postal) e já chegou no final de agosto a 25 milhões de utilizadores, 28% da população.

A Nova Zelândia tem 2,1 milhões de utilizadores, ou seja, 42% da sua população de 5 milhões, enquanto Espanha tinha 7,2% da população (3,4 milhões) no início do mês (a app foi lançada a meio de agosto).

A nível europeu é a Irlanda que comanda, com cerca de 37% de taxa de adopção, com a Alemanha a estar nos 20% e a Islândia a conseguir 40%. Na Turquia ou no Qatar, por exemplo, a app é obrigatória.

App reduz o contágio?

Ao contrário do que se pensava em abril, a app de rastreio pode ter bons resultados com valores de implementação bem mais baixos do que se pensava, de acordo com estudos recentes. Em Espanha, uma análise após alguns testes com a sua app Radar Covid, demonstrava em agosto que se 20% da população aderir e participar, as infeções podem ser reduzidas até 30% face ao que aconteceria sem a app.

O mês passado um estudo da Universidade de Oxford e da Google, no Reino Unido, indica que se 15% da população aderir à app (e ela funcionar bem), as infeções podem ser reduzidas em 15% (com uma redução prevista de 11% das mortes por covid-19).

Portugal já superou os 1,3 milhões de dowloads da app, o que quer dizer que cerca de 13% da população já a terá - resta saber se a usa de forma eficaz (com Bluetooth ligado). Estima-se que o número de pessoas em Portugal com smartphones deve oscilar entre os 6,5 e os 7,5 milhões de pessoas.