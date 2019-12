Apple, Amazon e Google unem-se para desenvolver área de smart home

As gigantes do mundo tecnológico anunciaram esta quarta-feira a criação de um grupo de trabalho, que pretende desenvolver parâmetros para a indústria de equipamentos para smart home.

São raros os momentos em que os vários fabricantes da indústria tecnológica decidem unir-se para trabalhar em conjunto. A criação de um novo grupo de trabalho, onde estão a Amazon, Apple, Google e a Zigbee Alliance, é um dos exemplos mais recentes. Através de um comunicado conjunto, as empresas anunciaram a criação de “um novo grupo de trabalho que pretende desenvolver e promover a adoção de um novo standard para conectividade, que aumente a compatibilidade entre os produtos de smart home, com a segurança como um dos princípios de design”, é possível ler.

O projeto, que tem o nome de Connected Home over IP, contará com a participação das principais participantes no mercado dos dispositivos para smart home. Além da presença das gigantes Google, Amazon e Apple, que têm conquistado uma presença crescente no mercado de smart home, a Zigbee Alliance tem no seu quadro empresas como a Ikea, Legrand, Samsung SmartThings, Schneider Electric, a Signify ou a Somfy, por exemplo.

A Zigbee Alliance é a entidade responsável pelo desenvolvimento do conjunto de especificações que permite a comunicação entre produtos.

Segundo a comunicação feita pelas empresas, o grupo pretende “tornar a construção mais fácil para os fabricantes o desenvolvimento de equipamentos compatíveis com dispositivos compatíveis com smart home e serviços de voz”, com exemplos como a Alexa da Amazon, a Siri da Apple ou o Google Assistant.

Nos últimos anos, os equipamentos compatíveis com assistentes digitais têm vindo a crescer. Segundo a Statista, empresa dedicada a análise de mercado, é estimado que o mercado de assistentes de voz situa-se nos 3,25 mil milhões em 2019. Até 2023, é esperado que este número cresça até aos 8 mil milhões – acima dos números médios da população mundial.

O site Statista estima que, em Portugal, o mercado de equipamentos para smart home possa gerar 61 milhões de euros em receitas, ao longo deste ano.