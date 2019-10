Apple aumenta produção do iPhone 11 para fazer frente a maior procura

A procura pelo novo iPhone 11 estará a superar as previsões da Apple, avança o site Nikkei. O órgão de comunicação asiático aponta que a tecnológica americana terá pedido mais componentes aos fornecedores, para que a produção possa subir em oito milhões de unidades.

De acordo com o Nikkei, o aumento da produção poderá ser o sinal de que a estratégia de Tim Cook compensou, após a introdução de um modelo mais acessível – algo que aconteceu em setembro do ano passado, com o iPhone Xr, e que se repetiu este ano, com a aposta no iPhone 11, abaixo dos mil euros.

“Este outono tem sido uma época mais atarefada do que era esperado”, é indicado no site Nikkei, que cita uma fonte com conhecimento deste aumento de produção. “Antes a Apple era bastante conservadora nas encomendas. Após o aumento, o volume de produção da série iPhone 11 será maior do que no ano passado”.

A maior procura de equipamentos estará ligada ao iPhone mais acessível, o 11, e também a ao modelo mais barato da linha Pro. A Apple terá atualizado as encomendas do modelo mais caro, o 11 Pro Max.

Os três novos iPhone foram lançados a 10 de setembro. Em Portugal, os preços da série 11 variam entre os 829 euros (iPhone 11) e os 1279 euros (iPhone 11 Pro Max).