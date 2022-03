Apple compra fintech britânica Credit Kudos

Compra poderá ser a maneira da Apple trazer para a Europa o seu Apple Card © Photo by Mladen ANTONOV / AFP

A Apple comprou a Credit Kudos, uma fintech britânica. A notícia foi avançada pelo portal "The Block" que explica que a Credit Kudos é uma startup de open banking que ajuda os consumidores a tomar melhores decisões. De acordo com a mesma fonte, o valor do negócio não foi divulgado.

Segundo o "The Block" , que cita "três pessoas próximas do negócio" a transação terá sido finalizada no início desta semana e que a compra aumentou o valor da startup para 150 milhões de dólares (cerca de 137 milhões de euros).

Apesar de não ter conseguido qualquer reação por parte das envolvidas, o "The Block" revelou ainda que a página de "Termos de Uso" da Credit Kudos remete para uma página do site da Apple.

A intenção da Apple ao comprar a fintech britânica ainda não foi divulgada, mas este negócio poderá ser uma forma da marca da maçã trazer para a Europa o seu Apple Card, que foi lançado no Estados Unidos em 2019.