Apple desliza para quarto lugar no top dos melhores fabricantes de smartphones

A Apple está a ficar para trás no mercado dos smartphones. No segundo trimestre de 2019, a marca da maçã deslizou para quarto lugar na lista da IHS Markit’s, que elege os melhores fabricantes de smartphones do mundo.

A dona do iPhone está agora atrás da Samsung, da Huawei e da Oppo – uma marca chinesa não muito conhecida no Ocidente -, indica a Business Insider. O dados da IHS, citados pelo site, revelam que a Apple exportou 35,3 milhões de smartphones durante os meses de abril, maio e junho, capturando 11% do mercado dos smartphones.

Apesar das recentes tensões com os Estados Unidos, a Samsung e a Huawei exportaram 75,1 milhões e 58,7 milhões de telemóveis, respetivamente, tornado as suas quotas de mercado de 23% e 18%.

As vendas do iPhone caíram para um nível recorde nos primeiros três meses do ano e continuaram em queda no trimestre seguinte, uma redução de 11,8% face ao período homólogo, para 26 mil milhões de dólares (23,21 mil milhões de euros, aproximadamente). Atualmente, as vendas do smartphone da Apple representam menos de metade das receitas totais da empresa, à medida que outros produtos vão crescendo como o é o caso do Apple Watch.

Também o elevado preço dos novos iPhones pode ser razão para o recuo das vendas, já que os utilizadores optam por permanecer mais tempo com os telemóveis antigos antes de comprarem a nova versão, defendem os analistas consultados pela Business Insider.