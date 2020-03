Apple mantém conferência anual WWDC – mas só no digital

Ainda nem sequer tinha data concreta. Tendo em conta o cancelamento de uma grande parte dos eventos tecnológicos de grandes dimensões, a Apple decidiu fazer uma tomada de posição e garantir que mantém a sua conferência anual de programadores, a Worldwide Developers Conference. “No seu 31.º ano, a WWDC 2020 vai ter um formato totalmente online com conteúdos para consumidores, imprensa e programadores”, indica a Apple, em comunicado.

“A situação atual de saúde pede que seja criado um novo formato para a WWDC 2020, que dê um programa completo com um keynote online e sessões, que disponibilize uma nova experiência de aprendizagem para a nossa comunidade de programadores em todo o mundo”, indica Phil Schiller, vice-presidente de marketing global da Apple.

A tecnológica refere que mantém o evento para junho deste ano e que, em breve divulgará novidades sobre este formato online.

Tendo em conta que a componente presencial do evento deixa de existir, que permite a San José gerar receita a partir de gastos em restaurantes e estadia dos visitantes do evento, a Apple anunciou uma doação. A dona do iPhone vai doar um milhão de dólares às organizações de San José para “compensar pela perda de receita resultante do novo formato online da WWDC 2020”.

É habitualmente neste evento que a Apple anuncia novidades sobre a nova versão dos seus sistemas operativos, como o iOS, macOS ou watchOS.

Ao longo das últimas semanas, já foram anunciados os cancelamentos das vertentes presenciais do Google I/O, do F8 do Facebook. Também o evento de jogos E3 foi cancelado, tal como a Game Developers Conference.