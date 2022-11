Apple, Microsoft e Amazon são as marcas mais ricas do mundo

© JUSTIN TALLIS / AFP

A Apple é a marca mais rica do mundo pelo décimo ano consecutivo. Seguem-se a Microsoft e a Amazon, em segunda e terceira posição, respetivamente. Google e Samsung fecham o top5 do ranking Best Global Brands 2022 das 100 marcas mais valiosas do globo, realizado pela Interbrand.

Segundo os dados avançados pela consultora, a tecnológica Apple valorizou 18% para 482 215 milhões de dólares, a Microsoft aumentou o seu valor em 32% para 278 288 milhões, a Amazon atingiu os 274 819 milhões, o Google chegou 251 751 milhões e a Samsung está a valer 87 689 milhões de dólares.

A lista continua e seguem-se marcas como a Toyota (59 757 milhões de dólares), Coca-Cola (57 535 milhões), Mercedes-Benz (56 103 milhões), Disney (50 325 milhões) e Nike (50 289 milhões de dólares). Ainda de acordo com a consultora, "as 10 principais marcas representam 53% do valor total de toda a tabela".

Microsoft, Tesla e Chanel "tiveram o maior crescimento percentual anual, aumentando o valor da marca em 32%".

Entre as estreias, a Airbnb, Red Bull e a Xiaomi estão pela primeira vez no ranking. Pelo contrário, marcas como a Uber, Zoom e John Deere já não fazem parte da lista das 100 marcas mais valiosas.

As 100 marcas somam um total de 3 088 930 milhões de dólares, um aumento de 16% em relação a 2021 (2 667 524 milhões), sublinha a Interbrand. Esta subida "demonstra a crescente contribuição que a marca de uma empresa tem para impulsionar sucesso económico. Embora os mercados financeiros tenham mostrado oscilações significativas nos últimos anos, o valor das marcas mais fortes do mundo aumentou constantemente, impulsionando a escolha, a fidelidade e as margens dos clientes", explica a consultora em comunicado.

O CEO global da Interbrand, Gonzalo Brujó, frisou que, "à medida que atravessamos um período de incerteza económica, as marcas mais bem-sucedidas continuarão a fazer conexões cada vez mais fortes com os consumidores." "As marcas de sucesso sabem aproveitar as novas tecnologias para criar experiências para os consumidores", conclui.