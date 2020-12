Apple quer começar a produzir carros até 2024 e tem nova solução para baterias

Apple abriu nova subsidiária em Banguecoque, na Tailândia. © Mladen Antonov/AFP

Está vivo o plano para a Apple produzir o seu primeiro automóvel. Pela primeira vez em mais de quatro anos há novidades sobre o Project Titan. A tecnológica de Cupertino largou a ambição de construir um carro totalmente autónomo e agora está à procura de um parceiro para fabricar as primeiras unidades até 2024. Também está a ser desenvolvida uma nova tecnologia de baterias, adianta esta segunda-feira a agência Reuters.

A Apple quer construir um veículo ligeiro de passageiros e com custos acessíveis, em vez de apostar em robot-táxis para serviços autónomos de transporte de pessoas, como está a fazer a Waymo, do grupo Alphabet.

Há a hipótese, contudo, de a Apple desistir do plano de construir um automóvel próprio e limitar-se a desenvolver um sistema de condução autónoma, que poderá ser utilizado por diversos fabricantes.

Se mesmo assim avançar o projeto de carro próprio, a pandemia do coronavírus poderá atrasar a produção para 2025 ou mesmo mais tarde. Para reduzir custos, a empresa também decidiu externalizar o fornecimento de várias ferramentas de sistemas, como os sensores lidar, que ajudam a obter uma visão da estrada em três dimensões. Os mais recentes iPhone 12 Pro e iPad Pro já contam com sensores deste tipo.

A nível das baterias, a empresa está a desenvolver um formato monocélula, que liberta espaço e permite a incorporação de elementos que aumentem a autonomia do carro. Também está a ser desenvolvida uma tecnologia de baterias de lítio com menor probabilidade de sobreaquecimento, mais seguras do que o habitual.

Para ser minimamente viável para um parceiro, a Apple terá de iniciar a produção do automóvel próprio com 100 mil unidades por ano, segundo uma fonte ligada ao processo.