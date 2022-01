Aprender sobre cibersegurança para se proteger melhor

cibercrime, cibersegurança, phishing, hacker © Pixabay

Sabe que, de cada vez que usa o seu email, abre a porta a centenas de perigos, disfarçados de anexos e ligações? Para saber separar o trigo do joio e conseguir proteger-se com mais eficiência, aprender a detetar fraudes e garantir a proteção da sua informação após um ataque informático, a Plataforma NAU estabeleceu uma parceria com a MetaRed Portugal e abriu o curso online "Correio Eletrónico: Principais Fraudes e Riscos", aberto a todos os cidadãos.

A formação surge num contexto em que "dados mais recentes das autoridades policiais revelam que o cibercrime aumentou em 2021 em todo o mundo, incluindo Portugal, onde os setores da educação e da saúde têm sido os alvos preferenciais", explicam as instituições, alertando para o facto de o correio eletrónico ser uma ferramenta de comunicação imprescindível, mas que tem vindo a tornar-se num dos meios mais utilizados pelos cibercriminosos. "Face a este enquadramento, a formação NAU pretende veicular conceitos e boas práticas na utilização do e-mail, nomeadamente na identificação e proteção sobre fraudes e riscos."

A inscrição no curso é gratuita e pode ser feita no site da NAU e o curso tem uma carga total de apenas duas horas, incluindo avaliação, permitindo que cada utilizador o cumpra ao seu ritmo, a qualquer dia e hora, até 15 de dezembro de 2022. O programa de formação é composto por seis módulos: "O correio eletrónico como ferramenta", "Tipos de fraude no correio eletrónico", "Deteção de mensagens fraudulentas", "Outros riscos derivados da sua utilização" e "Referências e Avaliação", dendo disponibilizada aos utilizadores a totalidade do programa da NAU em parceria com a MetaRed Portugal, distribuído por 9 cursos, que abordam problemas diversos relativos à cibersegurança e têm a missão de consciencializar as comunidades académicas para os riscos do meio digital e identificar ferramentas que permitam às universidades preservar e proteger a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade da informação.

A plataforma NAU é um "projeto pioneiro em Portugal dedicado ao ensino e formação online à distância para grandes audiências, dinamizado pela Unidade da Computação Científica (FCCN) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)". É uma plataforma de MOOC (Massive Open Online Courses) com conteúdos gratuitos e lecionados exclusivamente em português, promovidos em conjunto com entidades de relevo dos setores público, ensino superior e privado, explicam os responsáveis.

Lançada em 2019, a plataforma "procura incentivar a requalificação, a aprendizagem ao longo da vida e o desenvolvimento pessoal dos portugueses, enquanto contribui de forma significativa para a promoção da língua portuguesa como veículo de transmissão de conhecimento". Num contexto online, e através de um conjunto de serviços digitais partilhados que visam apoiar o desenvolvimento do ensino e da ciência em Portugal, "a NAU conta atualmente com mais de 140 mil registos de utilizadores e mais de 270 mil inscrições nas cerca de 90 edições de cursos já disponibilizadas".