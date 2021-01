Apritel. Anacom insiste em visão "distorcida" dos preços. Portugal é o 5º país onde preços mais descem

É mais um choque em torno dos preços entre a Anacom e a Apritel. Depois do regulador ter comunicado que Portugal tinha os preços médios de dados mais caros da Europa e que, desde final de 2009 até final de 2020, os preços tinham subido 6,5% contrariando uma quebra de 10,8% na União Europeia, a associação que representa os operadores acusa a Anacom de manter uma visão "distorcida" sobre a evolução dos preços das comunicações e, com isso, transmitir uma "imagem incorreta do setor". Portugal, dizem, "é o 5º país onde os preços das comunicações eletrónicas mais descem".

"Dos dados publicados retira-se que, ao longo dos últimos 12 meses em Portugal o preço das comunicações eletrónicas desceu 2,1%, enquanto na média Europeia os preços ficaram estáveis. Portugal é assim o 5º país em que os preços mais desceram", diz a Apritel.

Quanto ao preço dos dados móveis, o mesmo estudo referido pela Anacom - do "Worldwide mobile data pricing 2020", da Cable.co.uk1 - "refere que em Portugal, de 2019 para 2020, o preço médio por GB de dados móveis desceu 64,4%."

Mais, diz ainda a Apritel, "Portugal é o 3º país com custos médios mensais de banda larga fixa mais baixos no espaço da Europa Ocidental e o país da Europa Ocidental onde esse custo mais baixou entre 2019 e 2020, com uma redução absoluta de 16,11 USD (-33%)."

Uma visão que não é referida no relatório do regulador. "Os destaques que escolhe fazer, a Anacom refere que Portugal é "o 23º país com aumentos de preços mais elevados", o que é uma forma incorreta e pouco transparente de retratar o que verdadeiramente se verifica", acusa a associação.

E explica porquê. "Em Portugal os preços desceram, não aumentaram. Não só a taxa de variação média do índice preços foi negativa, como esta descida de preços foi superior à média europeia. Assim é objetivamente incorreto e enganador falar em aumentos de preços quando o que sucedeu em Portugal foi uma descida de preços", diz.

"Não é aceitável que a ideia transmitida seja a de que Portugal é o 23º país com aumentos de preços mais elevados quando a mensagem mais correta, direta e simples de entender é a de que Portugal é o 5º país com as maiores descidas de preços", afirma.

Anacom "dá um amplo destaque à afirmação de que "Entre o final de 2009 e outubro de 2020, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,5%", não completando com a evolução do índice de inflação (IPC) no mesmo período, que foi de 11,1%, o que dá nota mais clara do índice de preços no sector", acusa a Apritel. Mais, o regulador "ignora também que nos últimos 3 anos, o índice de preços das comunicações eletrónicas tem variado sistematicamente abaixo do nível geral de preços nacional, não fazendo qualquer menção desta evolução recente, optando por enfatizar o período dos últimos 10 anos, período esse em que ocorreram alterações da estrutura de consumo no mercado (a convergência fixo/móvel, por exemplo)."

"Selecionando dados de uma forma enviesada, a Anacom publicou e veiculou para a imprensa informação incorreta e uma visão totalmente distorcida da evolução dos preços das comunicações eletrónicas em Portugal", acusa a Apritel.

"A Apritel considera inaceitável a visão da Anacom sobre a evolução dos preços das comunicações eletrónicas, a qual transmite uma imagem incorreta do setor das comunicações eletrónicas e de Portugal, pelo que manifesta a sua total indignação."