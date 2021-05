APRITEL: Portugal na liderança da descida de preços nos pacotes de comunicações

Dinheiro Vivo 25 Maio, 2021 • 14:19 Partilhar este artigo Facebook

Portugal está na liderança da descida de preços nos pacotes de telecomunicações, utilizados por 88% das famílias portuguesas, indica a APRITEL - Associação dos Operadores de Telecomunicações Eletrónicas. Citando os dados recentes do gabinete europeu de estatísticas, o Eurostat, e relativos a abril, a associação acrescente que os números "demonstram mais uma vez a forte dinâmica competitiva do mercado português de comunicações eletrónicas".

Olhando para os últimos 12 meses, indica, a competitividade do setor nacional foi reforçada: "em média, este índice dos preços reduziu -0,9% enquanto na UE27 apenas desceu -0,2%"

"Nos serviços em pacote, aqueles que, de acordo com dados da ANACOM, as famílias portuguesas cada vez mais preferem, e que no final de 2020 já eram subscritos por 88 em cada 100 famílias2, Portugal é o 2.º país onde os preços mais baixaram nos últimos 12 meses: -2,5%", acrescenta.