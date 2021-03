Aprovação de plano de reestruturação da TAP por Bruxelas "será entre abril e maio"

Miguel Frasquilho © João Silva / Global Imagens

Dinheiro Vivo 19 Março, 2021 • 08:36

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, acredita que a Comissão Europeia poderá aprovar o plano de reestruturação da TAP "entre abril e maio", e manifesta o entendimento de que Bruxelas vê o plano como "sólido, credível e resiliente", contando para isso os acordos de emergência assinados com os sindicatos de trabalhadores da transportadora.

Em entrevista ao Jornal de Negócios, publicada esta sexta-feira, Frasquilho refere que "as reuniões têm decorrido num clima construtivo e positivo, e as métricas do plano, grosso modo, não foram colocadas em causa", e dá conta da "expectativa de que aconteça entre abril e maio" a aprovação do plano.

"A minha sensação é que a Comissão Europeia considera o plano sólido, credível e resiliente. Isto são boas notícias. A Comissão Europeia ficou muito agradada com os acordos de emergência com os sindicatos", refere.

Até lá, e até ao fim de março, a administração da TAP conta receber uma autorização de apoio no valor de 463 milhões de euros, avaliado no quadro dos auxílios públicos por efeito da pandemia, o que dará para "uns meses" nas operações da TAP.

Este valor será descontado ao montante global de ajuda pública cuja autorização é pedida no âmbito da reestruturação, à volta de 970 milhões de euros. A" nossa estimativa de necessidades de tesouraria para 2021 não se alterou, apesar de estarmos com um primeiro trimestre ligeiramente pior do que tínhamos estimado no plano", indica o presidente do conselho de administração.

No plano de reestruturação, a TAP prevê reforçar outros aeroportos do país, mas "nunca perdendo de vista que o hub é Lisboa", e que haja uma "utilização mais intensa nos próximos anos de aeronaves mais pequenas para mitigar o risco".

De resto, a transportadora já vendeu oito aeronaves no final do ano passado, e prevê obter benefícios financeiros de 1,5 mil milhões de euros com a renegociação de contratos até 2025. Entretanto, segundo Frasquilho, está a haver adaptação para operações de carga. "Hoje a TAP já tem uma operação dedicada à carga, com três aeronaves, que nunca tinha tido. Não tem uma expressão que possa ter um impacto positivo nos resultados mas é uma área que está a correr bem. Tivemos de reconfigurar aviões, num investimento grande, mas é uma área para manter. Se depois crescerá, teremos de avaliar", diz.