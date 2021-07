Aprovado relatório final da comissão de inquérito ao Novo Banco

© Orlando Almeida/Global Imagens

O relatório final da comissão de inquérito ao Novo Banco foi aprovado esta terça-feira mas com o voto contra do Partido Socialista.

O CDS-PP absteve-se na votação que decorreu esta tarde. Os restantes partidos votaram a favor do documento.

"O relatório, nos termos em que foi aprovado na especialidade, ficou aprovado", disse Fernando Negrão, presidente da comissão.

O documento final que foi aprovado aponta responsabilidades ao governo de Pedro Passos Coelho no processo de resolução do Banco Espírito Santo (BES) e ao atual governo liderado por António Costa, na forma como foi efetuada a venda do Novo Banco à Lone Star. O relatório deixa ainda críticas ao Banco de Portugal e à Comissão Europeia.

O documento foi aprovado sem um relator, já que o deputado do PS Fernando Anastácio pediu a renúncia. "Independentemente de juízos e de opiniões e de críticas, (...) não me revejo na solução final. Obviamente, não mantenho a condição de relator", afirmou o deputado do PS.

O relatório final conclui que a resolução do BES e a capitalização inicial do Novo Banco, no montante de 4900 milhões de euros, foi "uma fraude política". Também conclui que o governo do PS teve responsabilidades na venda do Novo Banco em 2017.

"Este relatório responsabiliza ambos os governos, na minha opiniaã, na conta certa", disse a deputada Mariana Mortágua na sua declaração de voto.

Atualizada às 16H51 com mais informação