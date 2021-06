Aqui há empregos: Leroy Merlin procura reforços

A notícia da fusão chegou em 2019, com prazo de dois anos para concluir a operação que juntaria Aki e Leroy Merlin numa só e agora que se concretiza em pleno é preciso reforços.

A Leroy Merlin está à procura de profissionais para reforçar a sua equipa: tem 240 vagas com as quais prretende responder ao crescimento da empresa e à expansão da marca, com abertura de novas lojas e da transformação de outros espaços no âmbito do processo de convergência com o AKI.

Considerada de novo no ano passado como Great Place To Work e ficando em 4.º lugar no ranking das Melhores Empresas para trabalhar em Portugal, a Leroy conta hoje com mais de 1000 colaboradores. Com quase um século de vida, a empresa do grupo francês líder de mercado na Europa em comércio de bricolage (e terceira mundial) ADEO foi ainda distinguida com o Prémio Social especial - "Atração Jovens Talentos".

"Os processos de recrutamento surgem numa fase crucial de transformação digital", explica a marca, pelo que procura perfis que promovam "a inovação, a interdependência e contribuam para o impacto positivo que a Leroy Merlin pretende proporcionar, quer aos seus colaboradores quer aos clientes e à comunidade em geral".

"Procuramos ser úteis aos nossos clientes todos os dias e garantir que em todos os momentos temos esse impacto positivo", reforça Ana Herrero. "Queremos continuar a apostar na nossa força de trabalho e a proporcionar a melhor experiência possível, assegurando ao mesmo tempo o bem-estar dos nossos colaboradores", assegura a líder de Desafio Humano da marca em Portugal.

Presente em 15 países e com mais de 120 mil colaboradores no grupo, a Leroy Merlin quer triplicar a sua duiimensão mundial até 2025.

"Elevadas capacidades de comunicação, gosto especial pelo trabalho em equipa e paixão pelo retalho e comércio" são traços de perfil pedidos pela Leroy Merlin, que oferece um conjunto de benefícios que incluem "oportunidades de crescimento e desenvolvimento", "plano de formação alinhado com as suas necessidades individuais". Os lugares estão disponíveis em todo o país, incluindo ilhas, havendo possibilidades para trabalho em part-time e em full-time e vagas para reforço de verão, inserindo-se maioritariamente na área de operações (lojas ou plataformas logísticas) em funções como vendedor, operador de caixa, repositor, operador de logística e supervisor de logística. Há ainda lugares disponíveis na sede da empresa, em Alfragide, na área da supply chain, IT/digital, marketing, compras, entre outras.