Aquila Capital e Alpiq acordam compra e venda de energia de parque solar em Almería

Parque fotovoltaico 'La Cabrita', em Almería, na Andaluzia © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Junho, 2021 • 13:12

A Aquila Capital, empresa de investimento e desenvolvimento industrial de geração e gestão de ativos essenciais, e a Alpiq, anunciaram a assinatura de um contrato de compra e venda de energia para o parque fotovoltaico "La Cabrita", em Espanha.

Com este contrato de compra e venda de energia (PPA), que entrará em vigor a partir do verão, a Aquila Capital "compromete-se em fornecer energia 100% renovável durante cinco anos" à Alpiq, empresa suíça de produção e comercialização de energia, a "preços competitivos", explicam as empresas num comunicado conjunto.

A energia gerada no parque fotovoltaico em Almería, na Andaluzia, que é propriedade da Aquila Capital, "equivalerá ao consumo energético anual de 25.000 lares espanhóis", adianta.

O parque fotovoltaico "estará operacional no terceiro trimestre deste ano" e faz parte de uma carteira de cerca de 2,3 gigawatts (GW) que a Aquila Capital tem em Espanha, conclui.