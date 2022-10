Aquila Capital entrega à Sonae MC o primeiro edifício do parque logístico da Azambuja

Primeiro edifício do complexo logístico Rainha Green Logistics Park, localizado na Azambuja © DR

O primeiro edifício do complexo logístico Rainha Green Logistics Park, localizado na Azambuja, e que pertence ao fundo de investimento Aquila Capital, acolhe agora a operação da MC, empresa de retalho alimentar da Sonae. Este complexo logístico, de dois edifícios, mais os trabalhos de urbanização associados, representam um investimento de quase 100 milhões de euros, explica a empresa em comunicado.

Este é o primeiro investimento em Portugal da marca do grupo Aquila Capital, ligada à logística, e que faz parte do fundo Aquila Capital Southern European Logistic.

Na fase de construção do projeto, geraram-se mais de 300 postos de trabalho e está previsto, ao longo da fase de operação, que sejam criados mais de 350 empregos.

Localizado a 40 quilómetros de Lisboa, os edifícios contam com 112 mil metros quadrados (m2). O projeto cumpre os critérios de eficiência e sustentabilidade para garantir a redução de emissões de dióxido de carbono. Vão ser instalados painéis fotovoltaicos na cobertura de um dos edifícios e incorporada uma bacia de retenção de água, para a promoção de drenagem natural das águas pluviais, sem haver necessidade de ligação à rede. Os trabalhos de construção estão a ser realizados pela GSE, empresa que também colabora, noutros países, em projetos da Green Logistics da Aquila Capital.

"A Green Logistics entregou também ao município da Azambuja a titularidade de grande parte dos trabalhos de urbanização desenvolvidos no âmbito do projeto, sendo que inclui um parque de estacionamento com 353 lugares para ligeiros e 51 para veículos pesados", lê-se na mesma nota.

"A entrega do nosso primeiro projeto em Portugal representa um marco muito importante para a Green Logistics pela Aquila Capital e não podíamos estar mais felizes por o podermos fazer de mãos dadas com uma empresa tão relevante no país como a Sonae. O nosso compromisso com Portugal é firme, por isso esperamos que este seja o primeiro de muitos projetos da Green Logistics que levaremos a cabo no país", afirma o responsável da área de Gestão de Investimento em Logística na Aquila Capital, Jens Hoeper.

Já o diretor de Desenvolvimento da Logística na MC, Rui Braz, vinca que a empresa acredita que "com o novo entreposto na Azambuja, vamos reforçar a posição de liderança e dar uma melhor resposta aos clientes, fornecedores e colaboradores. Com o novo edifício conseguimos melhorar as condições de trabalho da equipa, além de aumentarmos a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental da operação".