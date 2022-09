Aquila Clean Energy angaria mil milhões para projetos de energia renovável em Portugal e Espanha

© D.R

A Aquila Clean Energy anunciou esta quarta-feira que garantiu um financiamento de mil milhões de euros para o desenvolvimento de mais de 50 projetos de energia solar e eólica em Portugal e Espanha, até 2025.

Num comunicado enviado à redação, a plataforma de desenvolvimento de energias renováveis da Aquila Capital na Europa, revela que assegurou uma linha de financiamento, apoiada pelo europeu programa InvestEU, pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e por um sindicato bancário de sete instituições financeiras. O objetivo? "Assegurar o desenvolvimento e construção de projetos de energia renovável da Aquila Clean Energy em Portugal e Espanha durante os próximos três anos".

No caso de Portugal, os projetos serão desenvolvidos nas regiões de de Setúbal, Coimbra, Évora e Leiria. Quanto a Espanha, o investimento será canalizado para as regiões de Castela e Leão, Valência, Andaluzia, Cantábria, Castela-A-Mancha e Múrcia.

Em causa estão mais de 50 projetos em energia solar e eólica onshore, cujo potencial de produção de eletricidade ascende a 2,6 gigawatts (GW), "o equivalente ao consumo anual de cerca de 1,4 milhões de lares". Estes projetos terão um rendimento estimado de 5,3 terawatts-hora por ano.

Estes projetos não só aumentam "de forma considerável a capacidade de produção de energia renovável na Península Ibérica como também contribui para os objetivos do Pacto Verde europeu".

Para concretizar os projetos de energias renováveis, a Aquila Clean Energy vai receber um crédito de 400 milhões de euros do BEI, suportado por uma garantia comercial de Bruxelas ao abrigo do programa comunitária InvestEU. Somam-se 600 milhões de euros de um consórcio de sete bancos: Santander, NatWest, KfW IPEX-Bank, BNP Paribas, ING, Intesa SanPaolo e Banco Sabadell.

A empresa afiança que a operação só é possível porque está "alinhada com as metas da União Europeia na área das energias renováveis e visa apoiar Portugal e Espanha a cumprir os compromissos de redução das emissões de gases com efeito de estufa". E porque "a grande maioria dos investimentos deve estar localizada nas regiões prioritárias de coesão do BEI". Ora, é o caso de 91% das regiões, "apoiando assim a recuperação económica nestas regiões que foram particularmente afetadas pela pandemia por covid-19".

Aos mil milhões assegurados, a Aquila Clean Energy espera obter mais mil milhões de euros, mas a partir de "de fundos geridos pela Aquila Capital e a partir do capital da empresa".

Susanne Wermter, CEO da Aquila Clean Energy para a Europa, afirma estar "extramemente satisfeita" com o feito, tendo em conta "inflação elevada, taxas de juro a subir, problemas na cadeia de abastecimento e a guerra na Ucrânia".

"Demonstra que os nossos ativos de energias limpas, que têm como objetivo apoiar ativamente a transição energética europeia, são credíveis e apetecíveis". Wermeter comenta, ainda, que os recursos captados abrem "uma margem de crescimento adicional" para a Aquila Clean Energy e que os ativos a desenvolver vão "oferecer oportunidades interessantes aos investidores".

"Esta linha de financiamento é a primeira do seu género e uma transação histórica para o BEI", considera, por sua vez, Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI.

Tradicionalmente, o BEI tem apenas financiado projetos a longo prazo. Desta vez foi possível apostar no curto prazo porque - lê-se no comunicado -a garantia orçamental da União Europeia, através do programa InvestEU, permitirá ao BEI "aumentar o potencial de risco das suas operações - e, neste caso particular, assumir o risco do mercado de eletricidade sob uma estrutura de financiamento sem recurso, uma vez que esta transação não envolve qualquer mecanismo de hedging de preços como o PPA (Power Purchase Agreement)".

Os planos da Aquila Clean Energy mereceram, ainda, um comentário do comissário europeu da economia, Valdis Dombrovskis, notando que o InvestEU tem a "desempenhar um papel importante na mobilização do financiamento" para projetos que contribuam para o Pacto Verde.