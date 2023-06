Aquisição do Credit Suisse pelo UBS deverá ficar concluída no dia 12

© Fabrice COFFRINI/AFP

A aquisição do Credit Suisse pelo UBS deverá ficar concluída no próximo dia 12, disseram os dois bancos, consumando uma transação anunciada em março passado após o Credit Suisse ter sofrido forte desvalorização em bolsa.

"Ao concluir-se a aquisição, o UBS será a entidade sobrevivente", referem em comunicado. Assim, na data em que o processo ficar concluído, as ações ou outros títulos do Credit Suisse deixam de estar cotadas nas bolsas de valores de Zurique e de Nova Iorque.

Segundo foi referido, se a aquisição for concluída antes da abertura do mercado nos Estados Unidos, no dia 12, a saída da bolsa de Nova Iorque ocorrerá nessa mesma data, enquanto na bolsa de Zurique acontecerá no dia seguinte.

Por outro lado, se a operação for consumada mas apenas após a abertura do mercado nos Estados Unidos, a saída das ações do Credit Suisse ocorrerá em ambas as bolsas no dia seguinte.

Nesta operação, as ações detidas pelos acionistas do Credit Suisse serão cobertas por ações do UBS sempre e quando os seus títulos sejam declarados efetivos pela Comissão da Bolsa e Valores dos Estados Unidos e se cumpram ainda outras condições.

Em 19 de março, foi anunciada que o banco suíço UBS ia comprar o Credit Suisse por mais de 2.000 milhões de dólares (cerca de 1.870 milhões de euros), após intensas negociações que envolveram os dois bancos, o Governo, o banco central e a entidade reguladora.

Esta operação foi negociada após o Credit Suisse ter atravessado uma longa semana de turbulência em que acumulou uma desvalorização de mais de 25%.