Architect Your Home Portugal compra casa-mãe britânica

A empresa Architect Your Home Portugal comprou a casa-mãe, Architect Your Home UK, no Reino Unido, ficando assim a deter a marca, de acordo com um comunicado, hoje divulgado.

Com a operação, a Architect Your Home Portugal (AYH), além de ficar detentora da marca, "e com duas operações a decorrer, Portugal e Reino Unido", tem "planos de levar a empresa no Reino Unido a novos patamares e expansão para o resto da Europa".

O valor da operação não foi divulgado.

De acordo com a mesma nota, a AYH no Reino Unido já desenvolveu "mais de 7.000 projetos ao longo de 20 anos e mais de 30 milhões de libras [35 milhões de euros] de faturação".

Neste momento, a empresa tem 16 gabinetes associados nas zonas de Londres e Edimburgo, revelou.

"A empresa e conceito foram fundados por Hugo e Jude Tugman em 2003", destacou a empresa, revelando que, em 2012, o grupo aceitou o desafio de uma arquiteta portuguesa.

Este ano, "após 10 anos de implementação da marca em Portugal, a delegação portuguesa adquiriu a sede com planos de consolidação no Reino Unido e expansão global da marca", referiu.

A Architect Your Home nasceu em Portugal em 2012, com uma licença obtida da casa-mãe em Londres, sendo que, "nesta primeira década foi criada uma carteira de clientes fiéis, com mais de 600 projetos desenvolvidos".

De acordo com a mesma nota, "durante os últimos dois anos a empresa manteve a sua faturação regular, com quebra no primeiro quadrimestre de 2020 e recuperação ao longo de 2021 e 2022" recuperando em 2022 para níveis de 2019. "À data de hoje a empresa faturou sete milhões de euros", destacou.

No ano passado, a empresa venceu 110 projetos novos, "tendo hoje em dia em carteira cerca 200 projetos ativos", com clientes de origem portuguesa e estrangeira, uma quota de projetos na área do investimento (edifícios para promotores imobiliários) residencial, e vários executados também na área dos serviços, como escritórios e restaurantes.

A equipa de arquitetos da AYH, com 12 gabinetes associados, aumentou a equipa para 30 pessoas, tendo aberto uma nova sede da empresa em Paço de Arcos.