Areas quer contratar 125 pessoas para cozinha, hotelaria e loja

Areas também está presente no aeroporto de Lisboa © André Luís Alves / Global Imagens

A Areas, operador de restauração em aeroportos, áreas de serviço e estações de comboio, quer contratar mais de 125 pessoas em Portugal, já a partir do presente mês e de forma a coincidir com o início do verão. A empresa abriu vagas para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, bem como para as suas lojas localizadas nesses mesmos aeroportos, explica a Areas em comunicado.

Os candidatos vão concorrer para as áreas de cozinha, hotelaria e loja e através deste recrutamento a empresa "pretende promover um plano de carreira profissional com perspetivas de longo prazo, com uma elevada componente de flexibilidade e que se adapte à realidade e necessidades de cada colaborador".

Esta iniciativa insere-se na campanha global da Areas, "Uma profissão ao seu gosto", que está presente em dez países da Europa, EUA, México e Chile, com 1900 lojas e 16 mil pessoas colaboradores.

Segundo Óscar Cuadrado, diretor de Recursos Humanos, "a empresa quer ter os melhores talentos do mundo da restauração, tanto em Espanha como em Portugal e a nível global, por isso irá promover uma política que coloque o foco principal no trabalho em equipa, satisfação do cliente e o desenvolvimento dos seus profissionais".

Para os interessados, a Areas tem na sua página uma secção para candidaturas.