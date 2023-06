Património Maior. Dos conselhos de finanças pessoais no Youtube à criação de uma empresa

Ariana Nunes, fundadora do canal de Youtube Renda Maior e da Património Maior - Intermediação de Crédito © DR.

Num contexto de crises múltiplas, da guerra à inflação, dos tumultos económicos aos sociais, a boa gestão dos orçamentos familiares tem vindo a ganhar outra relevância. Esta é a motivação por de trás da criação da Património Maior, empresa que presta serviços ligados à intermediação de créditos de forma gratuita. Fundada por Ariana Nunes, criadora do canal de Youtube Renda Maior - um projeto de educação financeira que conta com 90 mil seguidores -, a nova iniciativa chega para ajudar a gerir as finanças pessoais dos portugueses.

"Comecei a receber muitos pedidos de ajuda sobre situações de crédito à habitação", começa por contar a empresária, que diariamente se depara com as dúvidas dos seus seguidores em todas as plataformas, do Instagram ao Youtube. Os temas que parecem gerar mais questões são os que se relacionam com créditos, poupança, investimentos e funcionamento dos mercados e produtos financeiros.

A gerir sozinha tudo o que diz respeito ao projeto Renda Maior, começou a tornar-se cada vez mais difícil dar conta de todos os pedidos e dúvidas dos seguidores. Não conformada em deixar as preocupações dos portugueses sem resposta, cria a Património Maior que acaba por ser uma "extensão natural" do projeto criado em 2018 no Youtube. Em 2022, a instrutora financeira certificada decidiu apostar em novas formações que a habilitassem a trabalhar como intermediária de crédito e seguros.

Constituída por uma equipa experiente e empenhada em aumentar o conhecimento financeiro dos seus clientes, a Património Maior presta serviços de consultoria de crédito e seguros de vida, auxilia na procura e escolha do melhor cenário possível para cada caso, tudo de forma gratuita. O modelo de negócio encontra retorno junto das entidades com quem são firmados os novos contratos, libertando os clientes de todos os custos.

Além do objetivo central de ajudar os clientes a poupar dinheiro, a empresa pretende constituir-se como uma comunidade que acompanha os seus membros "no caminho pela liberdade financeira", explica Ariana Nunes. Adicionalmente, todos os clientes da Património Maior poderão fazer parte de um "clube exclusivo" em que terão acesso a conteúdos, materiais de apoio e lives dedicadas ao aumento do conhecimento financeiro. "Somos uma pequena empresa com um grande espírito", remata.

De regresso a terras lusas depois de quatro anos a viver na Holanda, Ariana Nunes trabalhava numa entidade financeira na área de cobrança de dívidas de cartões de crédito, onde chegou a assistir à penhora dos crochês de uma cliente.

Chocada com a falta de literacia financeira das pessoas e com as consequências que daí advinham, decidiu começar a partilhar conteúdos de investimento no Youtube e a colocar em prática o que ia aprendendo. Agora, volvidos cinco anos, o projeto continua a crescer, incentivou a criadora de conteúdos a continuar a especializar-se e foi propulsor da criação desta nova empresa.

E como as situações financeiras não são todas iguais, a empresária relembra que em situações de dificuldade, o primeiro passo é analisar bem as finanças, perceber o que correu mal e, se for caso disso, renegociar ou consolidar créditos. "Esta é a forma de gerir melhor o dinheiro e evitar cair em cenários de aflição e aperto".