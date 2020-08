Arlindo Oliveira entra para a administração da Caixa Geral de Depósitos

Arlindo Oliveira é o novo membro do conselho de administração da CGD – Caixa Geral de Depósitos. O professor catedrático do IST – Instituto Superior Técnico foi nomeado pelo Estado como administrador não executivo do banco público.

A nomeação tem efeitos a partir de 4 de agosto e serve para completar o atual mandato do banco liderado por Paulo Macedo, refere o comunicado publicado esta quinta-feira na página da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“A Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa que por Deliberação Unânime por Escrito do seu acionista único, de 05 de agosto de 2020, considerando a não oposição do Banco Central Europeu quanto à avaliação da adequação do membro do órgão de administração, foi eleito como membro não executivo do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, S.A., para completar o mandato de 2017-2020, o Senhor Professor Arlindo Manuel Limede de Oliveira com efeitos a partir de 04 de agosto de 2020”, refere o documento.

Licenciado em Engenharia pelo IST e doutorado pela universidade de Berkeley em 1994, Arlindo Oliveira é considerado um dos maiores especialistas de inteligência artificial a nível mundial. Entre 2012 e 2019, liderou o IST; desde 2009 é o diretor do INESC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores.

Com a nomeação de Arlindo Oliveira, o conselho de administração da CGD passa a contar com um total de 16 membros, tal como estava previsto desde o início do mandato, em 2017. Metade dos membros da administração é não executiva. O conselho de administração é liderado por Rui Vilar.

(Notícia atualizada às 8h21 com mais informação)