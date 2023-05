Armatis quer contratar mil trabalhadores no prazo de dois anos

© Unsplash

A francesa Armatis quer contratar, num prazo de dois anos, mil novos colaboradores para os seus espaços de Lisboa, Porto e Guimarães. O que se traduzirá num aumento de cerca de 100% relativamente ao número de funcionários atual.

Como explica a empresa de contact centers a sua intenção é "manter a diversidade e reforçar a igualdade de género", nesta fase em que se está a expandir no mercado nacional.

A Armatis, que afirma em comunicado, querer um crescimento progressivo e sustentável ao nível da segurança laboral, explica que em Portugal 100% dos contratos são celebrados diretamente com a própria empresa. E destes, 81% são efetivos, sendo a antiguidade média de quatro anos.

"A empresa prevê manter esta linha de atuação de forma a garantir boas condições de trabalho num setor marcadamente associado à instabilidade e precariedade laboral", garante.

A empresa afirma ainda que valoriza todas as faixas etárias que emprega, tanto que 21,64% dos colaboradores têm mais de 45 anos, 6,41% mais de 55 anos e 2,35% tem hoje mais de 60 anos de idade.

No que toca a dados globais, "a Armatis viu reconhecido o empenho em atrair e reter pessoas com necessidades especiais (3,53%), com 99,5% das obrigações legais respeitadas e 53 postos de trabalho adaptados de forma a garantir a retenção de talento".

Um dos valores da Armatis é o respeito multidirecional. Isso significa respeito pelos nossos clientes, pelos clientes dos nossos clientes e pelos nossos colaboradores. A duração média de colaboração com os nossos dez maiores clientes do grupo é de 14 anos, a senioridade da nossa Comissão de Direção é de 17 anos. A lealdade permite construir equipas que funcionam muito bem umas com as outras. A Armatis foi construída em torno desses valores de crescimento, compromisso, relevância, coesão e respeito pelos valores humanos e pela diversidade. Este é o ADN do nosso Grupo", garante Pedro Alves, Country Manager da Armatis em Portugal.