Armazéns do Pingo Doce ganham certificação ambiental

Um dos armazéns distinguidos com certificação ambiental © DR

Os centros de distribuição do Pingo Doce de Alcochete e Vila Nova da Barquinha foram distinguidos pelas suas boas práticas ambientais. Com esta distinção todos os armazéns da insígnia contam a certificação ambiental (ISO 14001:2015) atribuída pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER).

Como revela a marca em comunicado, até 2021 os seus armazéns certificados já evitaram a emissão de mais de duas mil toneladas de dióxido de carbono e o consumo de mais de 11 milhões de kWh de eletricidade e de mais de 160 mil metros cúbicos de água. Foram, ainda, recicladas mais de 18 mil toneladas de resíduos.

O Pingo Doce tem vindo a apresentar novas soluções, como as embalagens reutilizáveis no transporte de frescos, que já impediram que mais de 22 mil toneladas de embalagens descartáveis fossem utilizadas.

Os motoristas também foram formados para saberem praticar uma condução mais sustentável e com esta prática foram evitadas emissões de cerca de 82 mil toneladas de CO2e, entre 2010 e 2021, e mais de 327 toneladas de CO2, em 2021.

É neste sentido que o diretor de Logística e Supply Chain do Pingo Doce, José Luís Teixeira, vê com grande satisfação estas novas distinções dos dois armazéns, "num ano em que a logística do Pingo Doce já foi distinguida com dois prémios pela descarbonização das suas atividades: três estrelas Lean&Green e o Prémio Nacional de Sustentabilidade", louva.