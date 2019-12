Arrancou a consulta pública do Estudo Ambiental da Feira Popular de Lisboa

Arrancou esta quarta-feira o período de consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Feira Popular de Lisboa. O documento está disponível no portal Participa. Até 30 de janeiro, qualquer cidadão pode seguir e fazer comentários ao projeto.

“O projeto, em fase de Estudo Prévio, localizar-se-á numa área a concessionar no interior do Parque Verde atualmente em construção na freguesia de Carnide, junto à interface de transportes da Pontinha, tendo esse Parque um total de cerca de 16,9 hectares”, lê-se na apresentação do documento.

A área futura área concessionada, onde serão instaladas as diversões e os espaços de restauração tem cerca de 9,4 hectares e está distribuída por quatro grandes áreas “conectadas entre si, juntamente com a entrada principal do recinto (Pontinha). A área remanescente do Parque Verde a manter e a conservar no âmbito do contrato de concessão tem cerca de 7,5 hectares e envolve a área de diversões e restauração”.

Segundo o relatório síntese do EIA, a Feira Popular deverá ter capacidade para receber, pelo menos, 1,3 milhões de visitantes por ano, mas devem ser consideradas soluções que possibilitem “o aumento substancial da capacidade do número de visitantes anuais”.

O investimento inicial global mínimo será de 40 milhões de euros, sendo que o Estudo Preliminar da Feira Popular, feito em 2015, prevê que o investimento possa chegar aos 70 milhões de euros.

O Estudo não detalha prazos para a conclusão do projeto, por não ser possível estimar “com exatidão” antes da celebração do Contrato de Concessão, mas a CML estima que o projeto seja desenvolvido num prazo de 24 meses, a partir do momento do arranque da obra.

Já o Parque Verde onde a Feira estará integrada, e que é da responsabilidade da CML, deverá estar concluído em março de 2020.

