Arrancou a consulta pública do Estudo Ambiental da Feira Popular de Lisboa

Arrancou esta quarta-feira o período de consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura Feira Popular de Lisboa. O documento está disponível no portal Participa. Até 30 de janeiro, qualquer cidadão pode seguir e fazer comentários ao projeto.

“O projeto, em fase de Estudo Prévio, localizar-se-á numa área a concessionar no interior do Parque Verde atualmente em construção na freguesia de Carnide, junto à interface de transportes da Pontinha, tendo esse Parque um total de cerca de 16,9 hectares”, lê-se na apresentação do documento.

A futura área concessionada, onde serão instaladas as diversões e os espaços de restauração tem cerca de 9,4 hectares e está distribuída por quatro grandes áreas “conectadas entre si, juntamente com a entrada principal do recinto (Pontinha). A área remanescente do Parque Verde a manter e a conservar no âmbito do contrato de concessão tem cerca de 7,5 hectares e envolve a área de diversões e restauração”.

Segundo o relatório síntese do EIA, a Feira Popular deverá ter capacidade para receber, pelo menos, 1,3 milhões de visitantes por ano, mas devem ser consideradas soluções que possibilitem “o aumento substancial da capacidade do número de visitantes anuais”. Um estudo de 2016 da McKinsey coloca a fasquia nos 2,5 milhões.

O investimento inicial global mínimo será de 40 milhões de euros, sendo que o Estudo Preliminar da Feira Popular, feito em 2015, prevê que o investimento possa chegar aos 70 milhões de euros.

“A este investimento acresce, durante a fase de exploração, um reinvestimento anual em Novas Atrações, com o mínimo de 2% do investimento inicial, podendo ser acumulável num período máximo de três anos”.

O estudo da McKinsey antecipa que o parque dê uma receita de 33 milhões de euros no primeiro ano de atividade, com 22,3 milhões a serem provenientes da atividade de restauração e 10,8 milhões das receitas dos bilhetes, divertimentos e venda de merchandising.

O período total da concessão é de 30 anos, “podendo no futuro a CML optar pela atribuição de nova concessão ou a reformulação do espaço”.

No período de construção, “tendo em conta a abrangência da obra (…) é de prever a criação de várias centenas de postos de trabalho diretos, a somar a outras dezenas de postos de trabalho indiretos e induzidos”.

A fase de exploração da Feira, de acordo com o mesmo estudo de 2016, deverá criar 600 novos empregos diretos.

O Estudo não detalha prazos para a conclusão do projeto, por não ser possível estimar “com exatidão” antes da celebração do Contrato de Concessão, mas a CML estima que o projeto seja desenvolvido num prazo de 24 meses, a partir do momento do arranque da obra.

Já o Parque Verde onde a Feira estará integrada, e que é da responsabilidade da CML, deverá estar concluído em março de 2020.

De acordo com o relatório, foram consideradas três zonas da cidade para a instalação da Feira: Carnide, norte do Parque das Nações e Doca do Poço do Bispo. No caso do Poço do Bispo, a falta de infraestruturas básicas “implicava uma despesa de investimento muito significativa”. O Parque das Nações implicaria despesa com a descontaminação dos solos.

Como pontos fortes de Carnide, o documento aponta a propriedade municipal dos terrenos, a rede de transportes públicos, a área que permite a criação de estacionamento e as condições urbanísticas necessárias para a criação de uma feira “moderna e competitiva com outros parques de visibilidade europeia”.

Os pontos fracos são a “fraca visibilidade, pouco apelativo do ponto de vista turístico, preconceito da zona, cidade dormitório, frequência e insegurança noturna” e falta de estrutura de estacionamento.

Quanto às futuras atrações da Feira, estas poderão ter até 48 metros de altura na cota mais alta do terreno, que atinge os 97 metros, e até 60 metros na cota mais baixa, que chega ao 85 metros de altura, por estarem projetadas em zonas de servidão aeronáutica.