Art Dunk. Betclic e Underdogs Gallery querem requalificar campos de basquetebol com arte

Pureza Sousa, country manager da Betclic © DR.

A Betclic aliou-se à Underdogs Gallery para criar o Art Dunk, uma iniciativa que junta desporto e arte para arrecadar receitas para a requalificação de campos públicos de basquetebol. São 12 os artistas que irão transformar 24 bolas de basquetebol em obras de arte e que serão posteriormente apresentadas na gala Liga Betclic Awards a 8 de maio.

O Art Dunk está enquadrado nos projetos da Betclic Collective, uma incubadora de iniciativas "disruptivas e inovadoras no campo da economia circular", que surgiu da vontade da empresa de apoiar projetos que tenham verdadeiro impacto social através do desporto.

Pureza Sousa, country manager da Betclic, diz estar confiante de que será possível reunir o valor necessário para a requalificação dos campos públicos de basquetebol e cumprir o objetivo de "impulsionar e dar visibilidade a artistas nacionais e ao universo da modalidade em geral".

Sobre a parceria com a Underdogs Gallery, a responsável da empresa de apostas desportivas sublinha que ambas as entidades apostam fortemente "na inovação e na procura de soluções nas áreas de sustentabilidade social, económica e ambiental", o que facilitou o entendimento entre as organizações parceiras.

Entre os artistas que participarão na iniciativa estão nomes já conhecidos do público como Hélio Bray, Kruella D"Enfer, Maria Imaginário, Fiumani, Mariana A Miserável e Tamara Alves, mas o Art Dunk também pretende ser palco para os nomes mais emergentes da arte urbana nacional.

Fazer crescer o número de praticantes de basquetebol é outro dos objetivos da organização do Art Dunk. "Gostamos de acreditar que um dos campos que reabilitaremos poderá ser o primeiro palco onde brilhará o próximo Neemias Queta", acrescenta Pureza Sousa.