As 3 dicas da Google para ajudar PME em início do processo de digitalização

Google ajuda PME em início do processo de digitalização com três dicas neste Dia da Internet Segura (Imagem de arquivo) © SUSANA BATES / AFP

Dinheiro Vivo 08 Fevereiro, 2022 • 15:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa altura em que é crucial manter a confiança dos consumidores e garantir a sua segurança online, a Google assinala esta terça-feira o Dia da Internet Segura com um conjunto de dicas dirigidas às Pequenas e Médias Empresas (PME) em início de atividade, ou empresas que se encontrem no arranque "de uma estratégia digital baseada em dados primários (first party data)".

Assim, e de forma a poderem desenhar um "modelo que valorize a troca de benefícios pela disponibilização dos dados dos consumidores", a Google lança três dicas para que as PME"s possam alinhar o seu plano.

A primeira indicação passa por comunicar claramente a proposta de valor oferecida e mostrar aos consumidores quais os principais benefícios em partilhar os seus dados;

A segunda orientação é desenhar e integrar modelos de consentimento que sejam claros, através de interfaces simples, transparentes e informativos sobre que dados serão utilizados, garantindo sempre aos consumidores a possibilidade de alterar ou reverter estas permissões em qualquer momento.

E, finalmente, construir e gerir processos internos que garantam a integridade dos dados e evitem a perda e violação dos dados que foram confiados pelos utilizadores. Os consumidores são muito mais suscetíveis de partilhar os seus dados com as marcas que mostram que são responsáveis no seu tratamento e na sua utilização para criar valor para o consumidor.

Adianta a Google que a privacidade e segurança online são temas que vão dominar os próximos anos e que as empresas que souberem responder aos desejos dos consumidores serão as que conseguirão prosperar e manter relações de confiança com os clientes.