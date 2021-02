"As oportunidades de crescimento se criam durante as crises"

© DR (Foto cedida)

A J. Pereira da Cruz (JPC) tem reforçado a aposta em patentes. Porquê essa aposta e em que medida faz mais sentido neste momento tão especial que estamos a viver no mundo? O reforço e aumento da equipa do escritório do Porto teve um papel fundamental nesta aposta?

Sendo a propriedade industrial um dos motores mais potentes da economia, consideramos que o tema da inovação é crucial para a retoma e consequente recuperação económica do país nos próximos anos, daí esse reforço e a razão do mesmo. Estamos a iniciar uma segunda fase de um período crítico da economia portuguesa com este "reconfinamento", as medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro não são propriamente inesperadas. A JPC tem vindo a preparar há meses essa possibilidade e criar condições objetivas para que o tecido empresarial que suporta tecnicamente esteja consciente dos desafios que vai ter. Patentear a inovação será absolutamente fundamental.

Obviamente que num mundo global e digitalizado poderíamos optar por manter a equipa mais centralizada mas também acreditamos que o norte do país, com toda a sua capacidade de inovar e empreender precisava de uma abordagem mais próxima, mais premium se quisermos e foi isso que decidimos quando aumentamos a equipa no Porto.

Que grandes desafios enfrentam neste momento na JPC e que estratégia está a ser seguida para lhes fazer face?

A adaptabilidade e capacidade de previsão a curto e médio prazo. Esses são os desafios para qualquer projeto empresarial neste momento. Esta pandemia teve, tem e terá enormes impactos estruturais e até conceptuais na nossa economia e em todas as suas múltiplas abordagens: a gestão de recursos humanos, do tratamento de dados e informação, elaboração de cenários, a forma como comunicamos com os clientes ou mesmo novas abordagens tecnológicas que foram aceleradas por esta nova realidade, tudo isso entrou rapidamente em jogo. A nossa estratégia pautou-se por estas duas inevitabilidades e, nesse enquadramento, recriamos a forma como nos relacionamos com os clientes e o mercado. Este ano de 2021 iremos lançar novos produtos, serviços e abordagens que irão ao encontro das necessidades de previsibilidade, tendências e novas formas de proteger a inovação e garantir a viabilidade das empresas.

O escritório de Macau também foi reforçado. Isso faz parte dessa estratégia? Pretende responder a mais dificuldades esperadas no mercado nacional?

Em parte. Tratava-se de uma estratégia desenhada com bastante antecedência e que segue o objetivo da J. Pereira da Cruz em internacionalizar os seus serviços. O mercado asiático precisava de um reforço da nossa presença e acreditamos que este será o primeiro passo nesse sentido. Por outro lado, esse network internacional que é apanágio da JPC há muito tempo não deve ser enfraquecido nesta fase pois acreditamos firmemente que as oportunidades de crescimento se criam durante as crises e não depois delas.

Que tipo de negócios podem ser uma aposta nestes tempos de crise e num momento posterior, de início de recuperação?

Não é uma pergunta com uma resposta fácil ou unívoca. Como disse antes, o crescimento planeia-se nas crises e não quando já saímos delas, é por isso que não nos cansamos de alertar para a necessidade de proteger a inovação seja ela feita no calçado, na alimentação, química, industria automóvel ou nos serviços. Muitos pensam que o futuro mais imediato está apenas na tecnologia e na digitalização ou, mais oportunisticamente, na procura de respostas farmacêuticas à pandemia mas na verdade está em todo o lado. A capacidade de gerar riqueza, criar e inovar pode residir nas áreas mais improváveis mas que se podem tornar fundamentais num mercado que acelerou a sua necessidade de adaptabilidade exponencialmente nos últimos meses. Uma aposta segura para o futuro está em proteger a inovação que é feita hoje, isso posso garantir. Será certamente a diferença entre crescer ou desaparecer.

Que planos traçam para 2021? Que balanço faz deste ano?

Iremos apresentar um conjunto de novos serviços e respostas às necessidades de informação e esclarecimento dos nossos clientes, reforçando não só os canais já existentes mas também apresentando novas formas de garantir que os nossos colaboradores, parceiros e clientes estão em total sintonia e capazes de dar resposta a toda e qualquer necessidade.

A aceleração da transformação digital gerada por esta pandemia e que será reforçada nos próximos meses já não é reversível, ou seja, e esta é a principal lição de 2020: o mundo realmente pula e avança, é bom estarmos preparados para o fazer com ele e não há recuos, nem saudosismos que vejo desnecessários e irrelevantes. O futuro chegou. Foi duro, trágico e desafiou-nos a todos mas temos de levantar a cabeça, sacudir o pó das calças e ir à luta.