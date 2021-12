Askblue quer contratar mais 100 e chegar à fasquia dos 500 trabalhadores em 2022

Pedro Nicolau, CEO da Askblue © D.R.

A Askblue planeia contratar mais 100 profissionais em 2022, assumindo o compromisso de chegar à fasquia dos 500 trabalhadores no final do próximo ano, anunciou a consultora tecnológica portuguesa liderada por Pedro Nicolau.

Num comunicado enviado à redação, o CEO da Askblue explica que o compromisso assumido é suportado pelo crescimento orgânico "acima dos 20%" da empresa, em 2021, que se traduz num novo ciclo de crescimento com um volume de negócios a rondar os 16 milhões de euros.

"Em traços genéricos, reforçámos a nossa oferta, garantimos novos clientes na área da banca e dos seguros, e temos uma presença cada vez mais forte no mercado internacional. Além dos Estados Unidos da América e da Europa, reativámos parcerias no Médio Oriente, em particular na Arábia Saudita, onde prestamos todo o tipo de apoio, desde a angariação, definição da oferta e execução de projetos com equipas próprias", explica o CEO da consultora nacional, Pedro Nicolau.

No seguimento desse crescimento, a Askblue pretende crescer com o recrutamento de 100 pessoas. "Este reforço das equipas é uma das vantagens competitivas da Askblue e também mostra como estamos a crescer. Atualmente, entrámos num patamar único para uma empresa com 100% de capitais portugueses e uma faturação a rondar os 16 milhões de euros", nota Pedro Nicolau.

Hoje com 400 especialistas nos quadros, a empresa vai procurar no próximo ano quem assegure "maior especialização das suas áreas de negócio, através de metodologias de desenvolvimento ágil, de design thinking, do modelo nearshore e do conhecimento profundo dos setores de atuação, que vão desde a banca, seguros e serviços, até indústria e utilities, entre outros". O foco é responder às exigências dos mercados que procuram cada vez mais soluções no âmbito da transição ou transformação digital, segundo o comunicado.