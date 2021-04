Asseco PST adquire maioria do capital da Finantech

Fintech © Unsplash

O negócio envolveu a compra de 76% do capital da Finantech -- Sistemas de Informação, SA, aos três acionistas fundadores da empresa (João Marta da Cruz, António Jesus Ferreira e António Silva) que se manterão à frente dos destinos da empresa, refere a Asseco PST em comunicado, sem indicar o montante da transação.

A Finantech vai continuar a operar no mercado com a sua marca e a sua rede consolidada de parceiros, onde se incluem, nomeadamente, empresas como a Oracle, Microsoft, Six Group, Reuters, Morningstar e a Euronext.

Com mais de 20 anos de experiência na criação de soluções para as diferentes áreas no mercado de capitais, a história da Finantech remonta a setembro de 1994, com a constituição de uma startup já então dedicada ao desenvolvimento de software para a negociação em bolsa de valores.

Para presidente executivo da Asseco PST, Daniel Araújo, esta operação enquadra-se nos "objetivos estratégicos de crescimento e diversificação" que a empresa tem procurado implementar nos últimos dois anos nas várias geografias onde opera.

"Trata-se do culminar de um processo negocial que nos permite assumir uma posição de controlo numa empresa de referência e líder de mercado na sua área de atividade", disse o gestor.

Na base desta aquisição, explica ainda Daniel Araújo, está o "potencial de sinergias cruzadas" entre a Asseco PST e a Finantech, existindo uma grande complementaridade na oferta das duas empresas.

"Uma realidade que, estamos certos, iremos aprofundar e capitalizar de ora em diante", salientou o responsável.

A Finantech tem atualmente mais de 90 colaboradores e cerca de duas dezenas de clientes em Portugal, incluindo os cinco maiores grupos bancários a operar no mercado português, sendo que está igualmente presente em Angola e Cabo Verde, onde possui 10 clientes no conjunto destas duas geografias.

Em 2020, registou um volume de negócios da ordem dos cinco milhões de euros.

Para o presidente do Conselho de Administração da Finantech, João Marta da Cruz, esta cedência da maioria do capital é também uma oportunidade de crescimento para a empresa.

"Estamos agora mais bem preparados para reforçar a oferta a clientes, solidificar a liderança neste segmento de negócio e beneficiar do know-how e experiência, nacional e internacional, de uma grande organização como a Asseco PST", salientou o gestor.

Presente em oito mercados em três continentes, a Asseco PST é atualmente uma "referência em sistemas de informação aplicados ao setor bancário", contando com mais de 60 bancos na sua carteira de clientes, lê-se no comunicado.

Além da presença no universo dos mercados lusófonos, incluindo Portugal (onde tem a sua sede), Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, está também presente na Namíbia e em Malta.

De raiz madeirense, onde nasceu há mais de 30 anos e ainda hoje está instalado o seu centro de desenvolvimento de software, é uma empresa tradicionalmente exportadora, com 80% da faturação a ser gerada fora de Portugal.

No ano passado, a Asseco PST fechou o exercício com um volume de negócios de 37,4 milhões de euros, empregando cerca de 420 colaboradores, dos quais 85% estão em Portugal.

Integra desde 2015 a multinacional Asseco Group, um dos maiores fornecedores europeus de software que está cotado nas bolsas de Varsóvia, Tel Aviv e Nasdaq, em Nova Iorque.