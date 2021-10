Assembleia Geral da Associação Mutualista Montepio Geral aprovou contas de 2020

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Outubro, 2021 • 08:37 Partilhar este artigo Facebook

Os resultados financeiros do Grupo Montepio Geral em 2020, que traduzem um prejuízo de 86 milhões de euros, foram aprovados por uma maioria de 97,28% durante a assembleia geral ordinária que se realizou durante a última noite.

Em comunicado, a Associação Mutualista Montepio justifica que num ano marcado pelo forte impacto negativo que a pandemia covid-19 provocou em todo o setor financeiro, a área financeira do Grupo Montepio não foi exceção, tendo "registado um conjunto de eventos extraordinários que penalizaram os resultados operacionais do Banco Montepio Geral (-86M/€)".

De acordo com a nota, sem esta realidade absolutamente excecional, as contas consolidadas seriam de 65 M/€ positivos.

É ainda referido que os associados foram informados que ao longo deste ano a Associação Mutualista Montepio Geral "inverteu a tendência negativa, registando, entre janeiro e agosto de 2021, um resultado líquido positivo de 16 milhões de euros, além de um crescimento da margem associativa para 89M/€ (até setembro), depois da reposição de 147 milhões de vencimentos até 30 de setembro, e um aumento do número de associados para 602.822".

O presidente do Grupo Montepio, Virgílio Lima, citado no comunicado, reforça que a "assembleia de associados aprovou as contas por maioria inequívoca, depois de os associados terem sido amplamente informados sobre o desempenho muito positivo registado já em 2021, com crescimento do número de associados, da margem financeira, dos resultados e dos indicadores de eficiência".

De acordo com Virgílio Lima, a área não financeira do Grupo vive um ciclo positivo e ascendente e a área financeira assegura desempenhos que confirmam uma franca recuperação.

"Ninguém tem orgulho de resultados negativos, mas enche-nos de orgulho o caminho de recuperação que o Grupo Montepio regista já nesta data e o desempenho de todos os nossos colaboradores nos anos de 2020 e 2021, num quadro de restruturação ao nível do Grupo, em termos de simplificação no número de entidades instrumentais, de ajustamento do número de balcões e das equipas de trabalho, numa base sempre voluntária. Por tudo isto, encaramos o presente e o futuro com determinação, serenidade e confiança", sublinha.

No relatório e contas divulgado apenas em 15 de setembro, o presidente da mutualista, Virgílio Lima, atribuiu o prejuízo sobretudo aos resultados do Banco Montepio, devido "aos efeitos extraordinários do contexto pandémico" que levaram a "montantes extraordinários de imparidades de crédito constituídas, entre outros efeitos adversos".