Assembleia-geral da CUF aprovou dividendos de 2,37 milhões de euros

Fachada do Hospital da CUF Tejo © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Maio, 2023 • 19:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A assembleia-geral (AG) da CUF, que se realizou em 28 de abril, aprovou a distribuição de dividendos de 2,37 milhões de euros relativos aos resultados de 2022, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, a reunião magna aprovou a "proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos da qual o resultado líquido das contas individuais da CUF, S.A. no exercício de 2022, no montante de 2.377.055,08 euros" terá como aplicação a rubrica reserva legal (180,20 euros) e a distribuição de dividendos, em 2.376.874,88 euros.

Além disso, foi aprovada "a distribuição de resultados transitados no montante de 26.123.125,12 euros", disse a CUF.

A AG da CUF aprovou ainda os documentos de gestão e contas de 2022 e "um voto de confiança e louvor aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade e respetivos membros e ao Revisor Oficial de Contas pelo desempenho das respetivas funções durante o exercício de 2022".

O grupo CUF anunciou no dia 28 de abril ter obtido um lucro consolidado de 34,5 milhões de euros em 2022, em linha com os 34,7 milhões de 2021, e um resultado líquido sobre vendas de 5,4%.

Em comunicado, o grupo privado de saúde destaca o contributo do segmento de infraestruturas para o resultado líquido do ano passado, com um peso de 29,1%.

Em 2022, os rendimentos operacionais consolidados do grupo CUF somaram 636 milhões de euros, tendo registado incrementos de 8,9% e 28,4% face aos exercícios de 2021 e 2019 (pré-pandemia), respetivamente.