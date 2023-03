Assembleia-geral extraordinária de pilotos da Portugália aprova recurso à greve

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Março, 2023 • 14:50 Partilhar este artigo Facebook

De acordo com a declaração de greve aprovada na quarta-feira numa assembleia-geral extraordinária do sindicato e enviada aos associados do SIPLA, os pilotos da Portugália Airlines estarão em greve de 20 a 29 de março, entre as 3 e as 9 horas, devido ao "impasse negocial" em torno do novo Acordo de Empresa.

Nos termos da declaração, o sindicato ficou mandatado, "se houver necessidade, a endereçar novos pré-avisos de greve, com outros dias de calendário e novas faixas horárias, ou mesmo greve total", assim como a proceder à "convocação, desconvocação, dilatação ou contração" do protesto.

"A greve aplica-se a todo o território português e fora deste e não afeta os serviços necessários à segurança e manutenção de equipamento e instalações", precisa.

Segundo o comunicado enviado aos associados, a declaração de greve "foi votada por maioria" - com 111 votações a favor, cinco contra e uma abstenção - numa assembleia-geral extraordinária do SIPLA em que estiveram representados 117 associados e onde foi apresentado "o ponto de situação da negociação do Acordo de Empresa e foi discutido e votado o recurso à greve".

"A assembleia foi sensível à recente nomeação do diretor-geral da Portugália, por este motivo, foi alargado o período mínimo legal do pré-aviso de greve, permitindo mais tempo útil para resolução do impasse negocial", lê-se ainda no documento.

A direção do SIPLA ficou também incumbida de contactar a Portugália para requerer "a indicação dos serviços que considera imprescindíveis e que ficarão afetados pela greve que será convocada", de forma a, posteriormente, "ponderar da imprescindibilidade e decidir quanto à proposta de serviços mínimos" a apresentar.

O pré-aviso de greve será emitido "no decorrer dos próximos dias".

Notícia atualizada às 15.19 horas.