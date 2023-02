Altice sobe salário mínimo para 830 euros com efeitos a 1 de janeiro

© Artur Machado / Global Imagens

Foi esta segunda-feira assinada a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho da Altice. A operadora de telecomunicações detalhou, em comunicado, que a revisão que terá efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano, e que abrange um aumento de 9,2% nos salários mais baixos. Será assim garantido um salário mínimo de 830 euros, que ficará, então, 70 euros acima da remuneração mínima garantida de 760 euros, estabelecida pelo governo. Os salários até 1300 euros terão um incremento de 3,5% e nos ordenados de 1300 a 2300 euros haverá um aumento de 2,3%. Já os salários iguais ou superiores a 2300 euros sofrerão um acréscimo de 2%.

A empresa explica que existe a "garantia de movimentos de evolução na carreira profissional, com base nos princípios da meritocracia, prevendo-se 300 movimentos de evolução profissional até ao final de 2023, 100 dos quais para trabalhadores com três ou mais anos sem evolução profissional" e que o subsídio de refeição também vai ser aumentado. As ajudas de custo serão revistas.

Outro dos pontos acordados foi a melhoria no regime de faltas por falecimento de familiares, assim como a continuidade das políticas ativas de responsabilidade social interna, da conciliação entre a vida pessoal e profissional e de respeito pela diversidade.

Como explica a Altice Portugal, o Acordo Coletivo de Trabalho foi assinado pela sua Comissão Executiva e por várias estruturas que representam os colaboradores da empresa. A operadora garante que com esta revisão procura dar "resposta às necessidades dos trabalhadores, contribuindo para minimizar os efeitos do ambiente macroeconómico atual", ao mesmo tempo que reafirma o seu compromisso "com a empregabilidade, a gestão responsável de Recursos Humanos e a visão estratégica para o negócio em que opera".

Para além destas medidas, a empresa promoveu ainda a compensação extraordinária e o reforço do apoio aos colaboradores ao nível dos pacotes de comunicações MEO, que que, somadas ao Acordo Coletivo de Trabalho, se traduzem num aumento total de 5,2%.