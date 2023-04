Assinado acordo decisivo para integrar Groundforce em gigante do Kuwait

Groundforce © Álvaro Isidoro / Global Imagens

A Groundforce assinou um acordo com a respetiva massa insolvente, a TAP e a Menzies Aviation, tendo em vista a aquisição e integração da empresa portuguesa de handling (assistência nos aeroportos em terra) num gigante mundial com origem no Kuwait.

De acordo com a informação enviada pela TAP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na terça-feira à noite, está em causa um acordo de subscrição, no qual ficaram acordados os "termos e condições do plano de insolvência a apresentar no processo de insolvência e a submeter à assembleia de credores da Groundforce, tendo em vista a recuperação e revitalização da Groundforce".

"A submissão do plano de Insolvência à respetiva assembleia de credores da Groundforce está sujeita à prévia obtenção de um conjunto de aprovações e autorizações, iniciandose, nesta data [11 de abril], o prazo para obtenção das necessárias aprovações e autorizações", adianta o comunicado.

Se este processo receber as aprovações e autorizações necessárias, sem que ocorram "alterações materiais", e assumindo a aprovação do plano de insolvência pela assembleia de credores da Groundforce e homologação desse plano pelo tribunal competente, "Groundforce deverá ser capitalizada" pela Menzies Aviation, passando essa empresa a "deter a maioria do respetivo capital social" da empresa portuguesa.

A Menzies Aviation ficará com 50,1% da Groundforce. O capital remanescente será subscrito pela TAP, num processo de "conversão de créditos sobre a Groundforce, sem aporte de capital adicional pela TAP".

A lista de credores da Groundforce, compilada durante o processo de insolvência da empresa, conta com 2 791 entidades, num total de mais de 154 milhões de euros, sendo que a TAP viu reconhecidos créditos de quase 19,7 milhões de euros.

O acordo que incide sobre a Groundforce foi assinado pela subsidiária portuguesa da Menzies Aviation. A Menzies Aviation nasceu da fusão da National Aviation Services (NAS) com a britânica John Menzies, após a compra da empresa britânica por 904 milhões de euros pela Agility Public Warehousing. A Agility Public Warehousing é a dona da NAS, que é um gigante mundial da aviação na área dos serviços de assistência com origem no Kuwait.

O negócio que juntou a NAS e a Jonh Menzies ocorreu cerca de um mês depois da NAS ter sido selecionada para uma negociação "direta e exclusiva" para compra da Groundforce.

A operação do gigante da aviação contempla 2,5 milhões de aviões, 35 mil funcionários, seis continentes, 58 países e 254 aeroportos. O objetivo é adicionar Portugal às contas e somar mais cinco aeroportos ao portefólio da multinacional: Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo.

"O concurso da Groundforce abre-nos a oportunidade de entrar em Portugal com um objetivo claro: melhorar os serviços terrestres e de carga aérea nos aeroportos de quase todo o país A integração com a Menzies reforçará as nossas capacidades e presença globais", afirmou Hassan El-Houry, anterior CEO da NAS e novo presidente da Menzies Aviation, em agosto de 2022.