Assistente inteligente australiano ganha programa da EDP para startups

Começaram na indústria da aviação mas uma descida à Terra valeu um cheque de 50 mil euros aos australianos da Lexx. Ganharam a primeira edição do concurso para startups da EDP graças a um assistente inteligente que vai facilitar a formação de técnicos de manutenção de energia. O vencedor do Starter Acceleration Program foi anunciado esta quarta-feira em plena Web Summit.

Esta startup desenvolveu um software que fornece informações aos técnicos de manutenção sobre os equipamentos com os quais trabalham e ajuda-os no desempenho das suas funções. Esta solução vai também ser utilizada na fase de formação destes técnicos, de forma a prepará-los para situações reais no terreno. Esta inovação começou a ser trabalha para a indústria aeronáutica mas também já está a conquistar as empresas de energia.

“Escolhemos a Lexx como o grande vencedor por apresentar uma solução que, no futuro, vai facilitar a manutenção de equipamentos como os que a EDP utiliza. Esta é também uma solução que pode ser utilizada noutras indústrias, desenvolvida por uma equipa que desde o início mostrou enorme dedicação e profissionalismo, o que torna a Lexx ainda mais interessante”, destaca Carla Pimenta, diretora de Empreendedorismo da elétrica portuguesa, citada em nota de imprensa.

A final da primeira edição deste concurso da EDP contou nove startups de sete países, como Austrália, Espanha, Grécia, Brasil, México, Estados Unidos e Reino Unido. Nenhuma startup portuguesa chegou à final deste concurso.

A empresa cotada em Bolsa conta há vários anos com várias iniciativas para ajudar empreendedores, como o concurso Free Electrons ou mesmo o fundo de capital de risco EDP Ventures.