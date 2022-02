Associação aplaude preparação de regulação para empresas de gestão de condomínio (Imagem de arquivo) © Pixabay

A Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC) congratulou-se esta quinta-feira por o Ministério das Infraestruturas e da Habitação estar a definir um quadro regulatório desta atividade, considerando "fulcral" que haja requisitos para a exercer.

Em comunicado, o presidente da direção da APEGAC, Vítor Amaral, sublinha que o setor não pode continuar sem regulação, "pois, desta forma, qualquer pessoa sem formação, nem competência específica, poderá abrir uma empresa de gestão de condomínios" sem que o seu eventual mau funcionamento possa ser controlado.

Neste contexto, a associação de empresas de gestão e administração de condomínio aplaude a decisão do Ministério das Infraestruturas "em manter o foco no dossier da regulação" destas empresas, considerando "fulcral" que haja introdução de requisitos de licenciamento que definam critérios de idoneidade e de preparação técnica.

Na sua edição desta quarta-feira o JN noticiou que o ministério tutelado por Pedro Nuno Santos garantiu que tem trabalhado no dossier da regulação das empresas de gestão e administração de condomínio, posição entretanto confirmada à Lusa.

"É objetivo do Governo a definição de um quadro regulatório desta atividade, com vista a reforçar a manutenção e conservação do edificado nacional, bem como, atendendo à complexidade das questões abordadas pelo administrador na gestão do condomínio, proporcionar garantias de idoneidade, profissionalismo e responsabilidade no exercício destas funções", referiu fonte oficial do Ministério das Infraestruturas, numa resposta enviada à Lusa.

A regulação das matérias dos condomínios e do regime da propriedade horizontal está prevista na Lei de Bases da Habitação, acentua a mesma fonte oficial, referindo que "têm sido dados passos legislativos nesse sentido", como a lei que revê o regime da propriedade horizontal recentemente aprovada.

"Em paralelo com esta discussão, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação tem trabalhado neste dossier, em conjunto com entidades relevantes nesta matéria, e a visada regulação da atividade profissional de gestão de condomínios encontra-se em avançado estado de análise no Governo, apesar da não aprovação do Orçamento do Estado e da marcação de eleições", diz ainda aquela fonte oficial.

Lembrando que "mensalmente há centenas de queixas" junto das autoridades contra empresas de gestão e administração de condomínio, a APEGAC refere a "urgência da implementação de medidas que regulamentem o setor", felicitando o Governo "por manter o processo em andamento", apesar da realização de eleições.

Referindo estar disponível para cooperar com o Governo neste processo de regulamentação, a associação assinala que a medida permitirá "que o Governo tenha conhecimento de quantas empresas de gestão de condomínios existem no país".

Em 06 de fevereiro, o JN noticiou que a associação de defesa do consumidor - Deco recebe 116 reclamações por mês sobre empresas de gestão de condomínio.