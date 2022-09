Associação BRP e IPCG juntos para acelerar crescimento de 50 mil PME

Os promotores do programa Metamorfose © DR

"Converter pequenas empresas em médias, médias em grandes e grandes em globais." Este é o objetivo do Metamorfose, programa criado pela associação Business Roundtable Portugal (BRP), em parceria com Instituto Português de Corporate Governance (IPCG), para acelerar o crescimento e competitividade das Pequenas e Médias Empresas (PME), através de boas práticas de governo corporativo. Os promotores estimam que a iniciativa chegue a 50 mil empresas no país.

"Portugal deve ter a ambição de voltar ao top 15 dos países da Europa com maior riqueza per capita", referiu Vasco de Mello, presidente da associação BRP, durante a apresentação do programa, que decorreu esta segunda-feira, em Lisboa. Também António Rios de Amorim, vice-presidente e líder do grupo de trabalho Empresas da associação BRP, que reúne 42 empresas, teve uma palavra a dizer: considera urgente uma mudança no que à constante falta de escalabilidade e baixa produtividade do tecido empresarial português nos últimos anos diz respeito. Mudança esta que, afiançou, é da "responsabilidade de todas as empresas".

Com o propósito de compreender o que está na origem destes problemas, a associação diz ter ouvido cerca de 35 especialistas do meio académico e empresarial. A conclusão a que chegaram, afirmaram, foi de que "seria necessário acelerar a profissionalização da gestão das PME e robustecer as estruturas de governance que, nestas organizações, podem constituir uma barreira que impede as empresas de crescerem e se tornarem grandes".

Para João Moreira Rato, presidente do IPCG, "a adoção de boas práticas de governance é um dos elementos-chave para a competitividade de uma empresa, um impulsionador de crescimento e um fator adicional de atração para investidores e talento". Apostar neste campo fará mais resilientes as empresas, assegurou.

Governance robusto e profissionalizado

António Rios de Amorim destacou que a iniciativa "não quer apenas apresentar soluções, mas sim ajudar a implementá-las". Com esse intuito, foi criado o Metamorfose, formado por três ferramentas práticas e evolutivas que permitirão acelerar o desenvolvimento de um governance robusto e de uma estrutura de gestão profissionalizada: um guia de boas práticas, um scoring e uma bolsa de conselheiros.

Disponível online de forma gratuita, o guia de boas práticas contempla um conjunto de 68 medidas e recomendações que devem ser adotadas de forma evolutiva pelas empresas, tendo em vista a evolução do modelo de gestão e o reforço das estruturas de governação.

Prevista para breve, a ferramenta de scoring possibilitará às PME medirem o seu "grau de maturidade em matéria de governance, conhecerem os seus pontos fortes e fracos e compararem a sua avaliação com os resultados do setor e com empresas de dimensão ou estágio de maturidade similares". Futuramente, os promotores preveem a possibilidade de estas empresas se candidatarem a uma certificação, que possa vir a facilitar o acesso, por exemplo, a melhores condições de financiamento.

Por último, será ainda disponibilizada uma bolsa de quadros de topo para colaborar com as empresas. "Tendo em conta o conhecimento e experiência acumulados das suas empresas membro, a associação BRP constituiu uma bolsa de conselheiros, formada, desde já, por mais de 40 quadros superiores e executivos das suas empresas", que "estarão disponíveis para desafiar e apoiar as equipas de gestão das PME interessadas em participar e trazer uma visão externa e independente". Altice, Edp, Delta, Ctt, Sonae e Semapa são alguns dos exemplos.

Os profissionais que integrem esta bolsa começam por completar uma formação específica na área do governance, administrada pelo IPCG. Segundo a organização, está em andamento um piloto com a participação de quatro empresas e quatro conselheiros, o qual os promotores esperam escalar até ao final de 2022.

"Com estas ferramentas, ambicionamos apoiar as empresas a darem um importante salto de crescimento, que terá necessariamente efeitos positivos em toda a economia", disse Ana Paula Marques, líder do grupo de trabalho de corporate governance da associação BRP.