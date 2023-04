Associação BRP propõe que 70% dos fundos do PT2030 sejam alocados às empresas

Vasco de Mello preside à associação Business Roundtable Portugal © Pedro Rocha/Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Abril, 2023 • 16:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Business Roundtable Portugal (BRP) defende que 70% dos fundos do Portugal 2030 (PT2030) sejam alocados às empresas, depois de avaliar um estudo que revela que Portugal é um dos países da União Europeia onde se regista um menor índice de produtividade.

De acordo com o estudo "A produtividade das empresas em Portugal", promovido pelo PlanAPP - Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública -, a produtividade por trabalhador no nosso país estagnou na década 2010-2019.

A situação torna-se particularmente grave porque Portugal já parte de valores de produtividade bastante baixos, cerca de 40,5 mil euros por trabalhador, e compara mal com países como a Alemanha (71,7 mil euros por trabalhador) e França (82,2 mil euros por trabalhador). Mesmo em comparação com a média europeia, os valores são muito díspares - cerca de 63,6 mil euros ou 1,6 vezes mais do que em Portugal.

O presidente da BRP, Vasco de Mello, afirma que "a produtividade da economia é uma medida da sua capacidade de criação de riqueza e depende da produtividade das empresas, por isso, devem ser criadas condições para o seu desenvolvimento".

Na verdade, um outro estudo desenvolvido pela BRP e a Nova Information Management School sobre o impacto das grandes empresas na economia nacional, demonstra que "as grandes empresas foram, em média, cerca de 3,7 vezes mais produtivas do que as médias".

Além de apresentarem uma produtividade superior, as grandes empresas têm "um efeito indutor nas PME", pelo que a melhoria agregada da produtividade em Portugal "passará pelo aumento do número e do peso das grandes empresas".

De acordo com o mesmo estudo, 1% das empresas em Portugal são responsáveis por 57% do Valor Acrescentado Bruto (VAB), 62% das exportações e 48% dos gastos com pessoal. "Com mais 150 grandes empresas teria +4% do VAB, +10% de exportações e +1% de produtividade aparente", lê-se no comentário da BRP aos resultados do estudo do PlanAPP.

Vasco de Mello sublinha ainda os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que revelam que Portugal tem poucas grandes empresas - pesam 29% do PIB nacional, quando em Espanha são 39%, na Alemanha 48% e em França 52%.

"O crescimento da produtividade só poderá ser alcançado com ambição e mudando as receitas que têm vindo a ser aplicadas: é notório que as políticas dos últimos anos não têm produzido os efeitos pretendidos e têm impossibilitado que Portugal entre na rota de convergência, tão necessária para a melhoria das condições de vida no nosso país", conclui.