Associação confiante que comércio local do Porto vai cumprir "objetivos" na quadra natalícia

O presidente da Associação de Comerciantes do Porto manifestou-se, neste sábado, confiante que os lojistas vão cumprir os seus objetivos na quadra natalícia apesar da inflação e alertou que a "sustentabilidade" do setor é "importante para todos".

"Julgamos que este será um ano semelhante aos anteriores e que não se vai sentir quer a inflação, quer a indefinição futura. Esperamos que assim seja. Estamos preocupados, mas confiantes que, mais uma vez, o comércio vai ver os seus objetivos cumpridos", afirmou o presidente da Associação de Comerciantes do Porto.

Em declarações à Lusa, Joel Azevedo disse esperar que esta quadra natalícia seja "favorável" aos comerciantes locais da cidade e que a "cautela e preocupação" dos portugueses não se reflita nas compras no comércio tradicional e de rua.

"Esta indefinição do mundo revela uma maior preocupação com o comércio português. Para dar continuidade à sua sustentabilidade é muito importante que todos, mesmo que possam reduzir as suas compras, comprem no comércio português para também ajudar a contribuir para a nossa economia", acrescentou.

Dizendo não ser ainda possível apurar a adesão dos portugueses ao comércio de rua, Joel Azevedo lembrou que, nesta quadra, "geralmente há mais procura pelo comércio tradicional".

Questionado sobre o impacto que as obras do metro estão a ter no comércio local, especialmente nesta quadra, o responsável afirmou que "qualquer inibição da normal mobilidade condiciona o comércio", independentemente da sua origem.

Joel Azevedo salientou, contudo, que as obras vão "beneficiar no futuro" o comércio portuense.

"Hoje, alguns desses espaços podem ser prejudicados, no futuro provavelmente vão ser muito beneficiados", disse, apelando para que exista compreensão tanto dos comerciantes como dos consumidores este Natal.