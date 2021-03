Associação congratula-se com a reabertura da atividade de mediação imobiliária

(Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Março, 2021 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Por fim, uma excelente notícia para a própria economia que beneficia com esta abertura, pois depende em muito da vitalidade do setor imobiliário", refere o presidente da associação, Francisco Bacelar, em comunicado.

Para o responsável, pode-se construir, remodelar e reinventar, "mas sem negócios o mercado não se aguenta, e é a mediação imobiliária que cumpre esse importante papel na cadeia económica (...), sem o seu 'forcing' haveria muitos menos negócios, e a economia seria lesada, pelo que o regresso só pode ser de festejar, a bem da nossa atividade, e da economia".

"Como nos competia, e nos canais próprios, a ASMIP fez tudo o que estava ao seu alcance para que nos fossem dadas as mesmas condições de outros setores com atividade em tudo idêntica no âmbito do contacto pessoal, como os seguros, os bancos, e as avaliações", refere uma nota do presidente da associação, Francisco Bacelar.

O presidente da associação, que representa 850 empresas do setor, sinaliza que, "apesar dos intermináveis dois meses de paragem, as mais de 40.000 pessoas que diariamente trabalham na atividade de mediação 'podem ver uma luz ao fundo do túnel', ténue que seja, por enquanto, mas crescentemente mais forte, e rejuvenescedora do tempo perdido nos últimos 60 dias".

Francisco Bacelar diz, a propósito, que "nem tudo foi conseguido", lembrando os apelos feitos pela associação para a dilatação dos prazos das moratórias e a possibilidade de adiar o pagamento de renovação das licenças e sinaliza alguns desafios que o setor terá que enfrentar, na certeza de que "não serão tempos fáceis".

"Os preços têm-se mantido estáveis, mas a procura, sobretudo a que vem de fora e mantinha o mercado aquecido, irá demorar a voltar. Por outro lado, os portugueses estão financeiramente mais débeis que nunca, o que pode impedir a procura, mas continua a haver necessidade do bem essencial que é a habitação, sobretudo a preços que possam ser suportados pela dita classe média", afirma.

O comércio local de bens não essenciais, as atividades de cabeleireiro e similares, o comércio de automóveis e a mediação imobiliária vão reabrir ao público na próxima segunda-feira, de acordo com o plano apresentado pelo primeiro-ministro António Costa na quinta-feira.

Trata-se, precisou o primeiro-ministro, de "um passo pequeno", mas "um passo muito importante".

Depois do retomar das atividades a partir de 15 de março, o plano dá mais um passo em 05 de abril, permitindo-se a partir dessa data a abertura de lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, bem como as feiras e mercados não alimentares, ainda que neste caso a decisão caiba a cada uma das autarquias.

As modalidades desportivas de baixo risco e a atividade física ao ar livre até quatro pessoas passam também a ser possíveis a partir desta data.

O mesmo se passa com os ginásios, que poderão reabrir, mas ainda sem aulas de grupo.

Duas semanas depois, em 19 de abril, poderão retomar a atividade todas as lojas (ou seja, as de dimensão superior a 200 metros quadrados) bem como os centros comerciais.

O plano "gradual" e "a conta-gotas" hoje apresentado por António Costa prevê que possam também reiniciar-se em 19 de abril as modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre aumenta para grupos de até seis pessoas.

Em 03 de maio, avança a última fase deste plano cuja aplicação prática está, todavia, dependente da evolução dos contágios e do número de novos casos de covid-19.

A partir dessa data, os ginásios podem retomar as aulas em grupo.

Relativamente aos horários, o comunicado do Conselho de Ministros detalha que a partir de dia 15 de março "as atividades de comércio a retalho não alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento encerram às 21:00 durante os dias úteis e às 13:00 aos sábados, domingos e feriados".

Já as atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 21:00 durante os dias úteis e às 19:00 aos sábados, domingos e feriados.