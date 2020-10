Associação diz não à proibição da venda de bebidas alcoólicas depois das 20h

Santo Tirso, 07/07/2015 - Reportagem no Mosteiro de Singeverga que alberga hóspedes e é especialista em licor - Licor de Singeverga. (Miguel Pereira / Global Imagens) © Fotografia: Miguel Pereira/Global Imagens

A Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) defende o fim da proibição da venda de bebidas alcoólicas depois das 20h, que se estende a todos os estabelecimentos comerciais, inclusive supermercados. Receia perdas em dominó dos postos de trabalho e propõe ao Governo que a proibição seja levantada se o cliente fizer despesas de no mínimo 25 euros de alimentos sólidos.

"Todo o setor das bebidas alcoólicas anseia por medidas que minimizem os impactos da pandemia", diz João Vargas, secretário-geral da ANEBE, citado em nota de imprensa. A associação defende a autorização da venda de bebidas alcoólicas no retalho e "off-trade" - lojas, supermercados, entre outras - até aos horários em vigor definidos pelo Governo encerramento dos estabelecimentos comerciais. Mas, caso essa proibição não seja levantada, avançou junto do Ministério da Economia com uma medida alternativa.

"A ANEBE propôs que a proibição da venda de bebidas alcoólicas a partir das 20h00 apenas se aplique quando não se verificar a aquisição de um valor mínimo de alimentos sólidos, não aperitivos, num valor mínimo de despesa na loja de 25 euros. Esta é uma forma de evitar a aquisição de bebidas apenas para consumo de rua e permite conciliar a atividade económica com o controlo da pandemia", refere o responsável.

"Esta medida, que concilia a atividade económica e o primado da saúde pública, seria um importante sinal para o setor e para os consumidores, sobretudo na Quadra Natalícia que agora se aproxima", defende a ANEBE.

Manter a proibição da venda depois das 20h "não é significativo durante o Inverno, uma vez que é no contexto do Verão que existe potencialidade de jovens adquirirem bebidas alcoólicas nos supermercados e/ou lojas e predisposição para agrupamentos na rua para esse efeito", defende a ANEBE.

A associação também se mostra preocupada com os efeitos da criação de barreiras à compra legal de bebidas alcoólicas, considerando que esta proibição poderá levar ao "ressurgimento de bebidas contrafeitas no mercado", ao consumo abusivo por parte de menores, a "perdas de empregos com efeito dominó em toda a cadeia de valor do setor", bem como a uma "menor arrecadação fiscal pelo Estado, através dos impostos de consumo, numa altura que os governos lutam para dilatar os seus orçamentos e criam pacotes de estímulo às economias".

A proibição de venda de bebidas alcoólicas depois das 20h adensa os problemas de um sector já impactado pela crise, que encerrou o Horeca, e pela quebra do fluxo de turistas.

"A acumulação de perdas históricas de todo o setor das bebidas alcoólicas durante a crise pandémica, a crise no turismo e de confiança dos consumidores, bem como as restrições nos pontos de venda no Canal Horeca (especialmente, bares e discotecas) ameaçam toda a cadeia de valor, pelo que é necessário ter em consideração os impactos negativos no setor", defende a associação.