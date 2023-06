Associação Empresarial da Região de Leiria passa a ser Câmara de Comércio e Indústria

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Junho, 2023 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

A Associação Empresarial da Região de Leiria (Nerlei) passa a ser, a partir de terça-feira, Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Leiria, de acordo com uma portaria publicada em Diário da República, esta segunda-feira.

A portaria reconhece a Nerlei como câmara de comércio e indústria, "a qual exercerá as suas atribuições na área territorial correspondente ao distrito de Leiria", lê-se no documento, assinado pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

"A portaria tem efeitos no dia seguinte à publicação, o que significa que a partir de amanhã [terça-feira], dia 27 de junho, a Nerlei passará a ser a Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Leiria", refere a associação numa informação enviada à agência Lusa.

Na mesma informação, a associação adianta que, "enquanto Câmara de Comércio e Indústria, é objetivo da Nerlei reforçar o relacionamento institucional com instituições europeias e outras entidades que apoiam a atividade das empresas nos vários mercados".

"De facto, o acesso da Nerlei à rede de Câmaras de Comércio e Indústria de todo o mundo irá permitir disponibilizar ao tecido empresarial uma vasta rede de contactos e oportunidades de negócios, os quais possibilitarão aumentar a atividade internacional das empresas que representa", explica.

O presidente da direção da Nerlei, António Poças, destaca que, um dia depois de a associação completar 38 anos de atividade, o que ocorreu no domingo, é uma "satisfação enorme" ver "reconhecido o trabalho que todos", ao longo destes anos, desenvolveram, "desde membros dos órgãos sociais e colaboradores, a todos os associados e parceiros".

"Temos agora uma responsabilidade acrescida e tudo faremos para estar à altura deste novo desafio", garante António Poças, citado na nota da Nerlei.

Além das funções já desempenhadas de "defesa dos interesses e representação dos seus associados a nível local, nacional ou internacional" e da "prestação de serviços aos seus associados e aos agentes económicos em geral, dentro do seu âmbito" este estatuto atribui, também, à Nerlei a função de "colaboração com a administração central, regional ou local na prossecução do interesse público", acrescenta.

A Associação Empresarial da Região de Leiria, fundada em 1985, tem cerca de mil associados.