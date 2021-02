Associação EPIS entrega computadores a alunos carenciados

© Pixabay

Dinheiro Vivo 08 Fevereiro, 2021 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Empresário pela Inclusão Social (EPIS) arrancou com a segunda fase de entrega de computadores a alunos desfavorecidos, depois de ter lançado a campanha em abril do ano passado.

Em comunicado, a associação refere que há 139 jovens prioritários, numa lista de 832 alunos identificados pela EPIS, que precisam de receber um computador e acesso à Internet para poder acompanhar as aulas durante o 2.º período. A associação refere que "já conseguiu angariar mais 30 equipamentos", indicando que "consegue entregá-los, em média, no espaço de duas semanas", num esforço conjunto em parceria com a Digiplanet.

A EPIS lançou a campanha em abril de 2020 e, até ao final do ano, conseguiu atribuir 452 computadores e 94 acessos de internet a alunos carenciados de todo o país, com o apoio de 17 parceiros empresariais e de 8 doadores individuais, num investimento solidário de mais de 157 milhões de euros. Para cerca de 90% destes alunos, foi o primeiro computador que as suas famílias receberam, indica a associação.

A expectativa da EPIS é a de que, com a segunda fase da campanha que está em curso, possa continuar a apoiar os estudantes mais vulneráveis e as suas famílias, durante este ano letivo, atribuindo-lhes o equipamento essencial para os jovens possam, no mais curto espaço de tempo, prosseguir com os estudos em formato remoto.

"Continuamos a ter muitos alunos sem computador. No universo de jovens que a EPIS acompanha, identificámos 832 que ainda têm essa necessidade e, neste grupo, há 139 que consideramos prioritários por não terem sequer um primeiro computador em casa. Por isso, mantemos esta campanha de angariação de donativos que nos permitirá continuar a ajudar estes jovens e as suas famílias, muitas delas a enfrentarem situações de desemprego. Com base na aprendizagem da primeira fase da campanha, estamos a conseguir fazer as entregas dos equipamentos no espaço de duas semanas e, assim, tentamos evitar que se atrasem mais na aprendizagem", refere Diogo Simões Pereira, diretor-geral da EPIS.

A EPIS tem-se centrado nos alunos dos seus programas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, a partir de uma base de 7 167 crianças e jovens que estão em acompanhamento pela Associação, de forma a promover a inclusão digital dos alunos mais vulneráveis.

A associação indica ainda que todos os interessados em contribuir para esta campanha, num esforço conjunto de apoio aos alunos que mais necessitam, podem fazê-lo através do endereço de email geral@epis.pt.