Associação lança campanha para promover consumo de batata portuguesa

Campanha é lançada esta terça-feira © DR

A Associação da Batata de Portugal, Porbatata, quer aumentar o consumo da batata portuguesa e como tal lançou esta terça-feira uma campanha.

"Miss Tata, a favorita" é um nome da ação que quer apresentar a batata portuguesa como a aliada indispensável numa alimentação saudável, explica a associação em comunicado. "Com a Miss Tata, marca criada pela associação em 2020, a Porbatata pretende impulsionar o consumo deste alimento no período de maior produção, que decorre de maio a setembro".

Como refere o presidente da associação, Sérgio Ferreira, Portugal só produz cerca de 40 a 50% da batata consumida pelos portugueses, mas existe a capacidade de aumentar a produção. "É muito importante investir em promoção e ultrapassar as dificuldades atuais para que a fileira se torne mais forte", frisa. A produção nacional de batata ronda as 45 mil toneladas e o consumo per capita ultrapassa os 90 quilos por ano.

Por este motivo surge esta campanha que pretende promover o consumo e apoiar a produção nacional de batata, que em 2021 conseguiu mais de 18 milhões de euros em exportações, na sua maior parte para a União Europeia. Cerca de 48% destas exportações são absorvidos pelo mercado espanhol.

"Queremos que a Miss Tata seja a favorita dos portugueses porque é fresca, nova, acabada de colher. Numa altura em que o setor alimentar se debate com tantas dificuldades, apoiar a produção nacional e consumir batata portuguesa é fundamental", frisa Sérgio Ferreira.

A campanha "Miss Tata, a favorita" conta com a participação da chef Marlene Vieira, do tiktoker Gastão Reis (do it gastro), da avó Fernanda do projeto A Avô veio Trabalhar, da nutricionista Rita Teixeira e do produtor Carlos Marques.

Para além das redes sociais e da divulgação na grande distribuição (numa parceria da Porbatata com a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição), esta iniciativa será também divulgada em órgãos de comunicação social especializados europeus.

A promoção da batata portuguesa é uma das iniciativas do projeto de Promoção da Batata Portuguesa nos Mercados Externos, apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.