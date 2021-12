Associação Montepio em eleições até sexta

Dinheiro Vivo 13 Dezembro, 2021 • 07:17 Partilhar este artigo Facebook

Com mais de 600 mil associados, a Associação Mutualista Montepio, dona do Banco Montepio, vai a eleições a partir de hoje e até sexta-feira, para escolher os membros dos órgãos associativos para o mandato de 2022-2025. Os associados podem votar presencialmente em todo o país ou por voto eletrónico. A votação presencial em Lisboa é possível durante toda a semana no espaço Atmosfera m, na Rua Castilho, e na Loja da Rua do Carmo. Na sexta-feira, as portas da sede, na Rua do Ouro, também estarão abertas para votação. No Porto os associados têm de se dirigir ao espaço Atmosfera m, na Rua de Júlio Dinis.

Concorrem quatro listas, sendo a lista A liderada pelo atual presidente, Virgílio Lima, que sucedeu a Tomás Correia no final de 2019. Pedro Corte Real, professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL encabeça a lista B, o economista Eugénio Rosa a lista C e Pedro Alves, presidente executivo do Montepio Crédito e administrador não executivo do Banco Montepio, lidera a lista D.