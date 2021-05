Associação Mutualista Montepio regista prejuízos de 18 milhões em 2020

Virgílio Lima, Presidente da Associação Mutualista Montepio © Annette Monheim/Global Imagens

A Associação Mutualista Montepio Geral registou prejuízos de 18 milhões de euros em 2020, depois de no ano anterior ter anunciado prejuízos recorde de 409 milhões de euros.

Virgílio Lima, presidente da maior mutualista do país, explica, numa mensagem aos associados, que os resultados do fecho do exercício de 2020, "voltaram a evidenciar impactos exógenos, decorrentes do contexto desfavorável".

Lima destaca, em particular, as "condições dos mercados financeiros, que se refletiram no substancial aumento das provisões matemáticas no final do ano, no montante de 34 milhões de euros, devido à contínua descida das taxas de juro, para níveis em redor de zero e mesmo negativos".

A Associação fechou o ano passado com 598 mil associados, menos 3346 do que em dezembro de 2019. "Apesar de se ter reduzido, refira-se que a base associativa evidenciou, em 2020, uma evolução mais favorável do que nos três anos anteriores, em que o número de associados registou uma redução média anual de 10231 associados", afirma Virgílio Lima na mensagem.

Mas as contas da Mutualista voltaram a ser alvo de reservas por parte do auditor, a PwC, nomeadamente em torno do tema dos créditos fiscais e da avaliação do Banco Montepio, em 1500 milhões de euros.

Em termos dos créditos fiscais, para a PwC, "os ativos por impostos diferidos, os capitais próprios e o resultado líquido do exercício, constantes do balanço e da demonstração dos resultados da Entidade em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, encontram-se sobreavaliados por um montante materialmente relevante, a magnitude do qual não estamos em condições de quantificar, dada a incerteza inerente às projeções dos resultados tributáveis".